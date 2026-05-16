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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 16 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 16 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, durante la settimana che si sta chiudendo avete goduto di una grande grinta. Marte anche durante questo fine settimana sostiene i vostri progetti lavorativi, rendendovi particolarmente incisivi nelle trattative. Avete chiarito un vecchio malinteso?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 maggio 2026), siete in una fase di consolidamento importante. Da sfruttare al massimo. Il Sole nel vostro segno durante queste ore vi dona una stabilità emotiva che non provavate da tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, anche durante questo fine settimana di metà maggio c’è un po’ di maretta a causa di Mercurio che sembra giocare a nascondino. Per quanto riguarda il lavoro, fine settimana di recupero energetico per molti di voi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono a fior di pelle in queste ore di metà maggio. Siete molto sensibili alle critiche, ma ricordate che non tutto ciò che vi viene detto è un attacco personale. Per quanto riguarda il lavoro, un vecchio progetto potrebbe tornare alla luce nel corso delle prossime ore.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 maggio 2026), siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra leadership è riconosciuta da colleghi e superiori. Cercate di non peccare di superbia. Moderatevi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, ordine e disciplina. Per quanto riguarda il lavoro, state pianificando qualcosa di grande e le stelle vi suggeriscono di curare ogni minimo dettaglio. Attenzione alla salute anche durante questo fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: grande grinta. Bene anche il lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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