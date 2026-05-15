Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 maggio2026:
Cari Ariete, energia buona ma da gestire con prudenza. Nel lavoro una decisione richiede attenzione. In amore dialogo importante.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità e concretezza vi aiutano. Nel lavoro possibilità di consolidare qualcosa. In amore emozioni più intense del previsto.
Cari Gemelli, mente rapida e creativa. Nel lavoro idee utili e interessanti. In amore attenzione alle parole dette troppo in fretta.
Cari Cancro, sensibilità alta ma ben gestita. Nel lavoro cercate equilibrio. In amore giornata favorevole ai chiarimenti.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 maggio 2026), forza interiore e sicurezza. Nel lavoro riuscite a ottenere risultati importanti. In amore meno orgoglio e più ascolto.
Cari Vergine, precisione e organizzazione. Nel lavoro sistemate situazioni delicate. In amore cercate maggiore spontaneità.
Cari Bilancia, equilibrio da ritrovare. Nel lavoro decisioni inevitabili. In amore confronto utile e chiarificatore.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, profondità e intuizione. Nel lavoro vantaggio strategico importante. In amore emozioni autentiche.
Cari Sagittario, voglia di movimento e cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.
Cari amici dei Capricorno, concretezza e disciplina. Nel lavoro progressi solidi. In amore serve maggiore calore.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 maggio 2026), intuizioni brillanti e originalità. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore chiarezza necessaria.
Cari Pesci, dolcezza e sensibilità guidano la giornata. Nel lavoro fidatevi dell’intuito. In amore momento tenero e profondo.