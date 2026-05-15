Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, energia buona ma da gestire con prudenza. Nel lavoro una decisione richiede attenzione. In amore dialogo importante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità e concretezza vi aiutano. Nel lavoro possibilità di consolidare qualcosa. In amore emozioni più intense del previsto.

Gemelli

Cari Gemelli, mente rapida e creativa. Nel lavoro idee utili e interessanti. In amore attenzione alle parole dette troppo in fretta.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità alta ma ben gestita. Nel lavoro cercate equilibrio. In amore giornata favorevole ai chiarimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 maggio 2026), forza interiore e sicurezza. Nel lavoro riuscite a ottenere risultati importanti. In amore meno orgoglio e più ascolto.

Vergine

Cari Vergine, precisione e organizzazione. Nel lavoro sistemate situazioni delicate. In amore cercate maggiore spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, equilibrio da ritrovare. Nel lavoro decisioni inevitabili. In amore confronto utile e chiarificatore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, profondità e intuizione. Nel lavoro vantaggio strategico importante. In amore emozioni autentiche.

Sagittario

Cari Sagittario, voglia di movimento e cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità e leggerezza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e disciplina. Nel lavoro progressi solidi. In amore serve maggiore calore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 maggio 2026), intuizioni brillanti e originalità. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore chiarezza necessaria.

Pesci

Cari Pesci, dolcezza e sensibilità guidano la giornata. Nel lavoro fidatevi dell’intuito. In amore momento tenero e profondo.