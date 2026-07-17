Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 18 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 18 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo fine settimana vi invita a ritrovare la serenità perduta nel corso degli ultimi giorni. Lavoro? Se ci sono stati dei contrasti, staccate la spina. In amore l’atmosfera si fa decisamente intrigante.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 luglio 2026), siete reduci da una settimana piuttosto pesante dal punto di vista pratico. Il consiglio delle stelle per questo fine settimana di metà luglio è di riposare il più possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle del fine settimana vi regalano una bellissima energia. In amore c’è una piacevole leggerezza che favorisce i cuori solitari in cerca di avventure. Chi è in coppia ritrova una forte intesa.

CANCRO

Cari Cancro, con il Sole nel vostro segno, questo fine settimana vi vede brillare come non mai. La Luna favorisce i sentimenti, rendendovi particolarmente romantici, sensibili ed empatici. Ottime intuizioni anche per quanto riguarda i progetti lavorativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 18 luglio 2026), la Luna nel segno vi regala un fine settimana da protagonisti assoluti. Siete carichi di fascino, calore e determinazione. L’unico consiglio è di non esagerare con le spese domenicali.

VERGINE

Cari Vergine, questo fine settimana vi chiede di fare un piccolo passo indietro e di non pretendere di avere tutto sotto il vostro totale controllo. Sfruttate il weekend per stare un po’ da soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le stelle del fine settimana vi regalano una bellissima energia.