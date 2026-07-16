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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 17 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 17 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 17 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia torna protagonista e vi permette di affrontare la giornata con grande determinazione. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme importanti oppure una proposta da valutare con attenzione. Chi ha iniziato un nuovo percorso nelle ultime settimane sentirà di essere finalmente sulla strada giusta. Evitate però di pretendere troppo da voi stessi e dagli altri. In amore il dialogo sarà fondamentale per chiarire piccoli equivoci. I single potrebbero vivere un incontro capace di riaccendere l’entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 luglio 2026), Venere continua a sostenervi e rende questa una giornata particolarmente favorevole per i rapporti personali. Nel lavoro la vostra costanza viene premiata e una questione economica potrebbe finalmente trovare una soluzione positiva. È il momento ideale per pianificare il futuro con maggiore serenità. In amore cresce il desiderio di stabilità. Le coppie rafforzano la complicità, mentre chi è solo potrebbe conoscere una persona affidabile e sincera.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, Mercurio vi regala lucidità, rapidità di pensiero e grande capacità comunicativa. Nel lavoro siete tra i protagonisti della giornata: colloqui, trattative e nuove collaborazioni sono favorite. Una vostra idea potrebbe convincere persone importanti e aprire prospettive interessanti. In amore il fascino aumenta e rende più semplici gli incontri. Le coppie ritrovano leggerezza e voglia di fare progetti insieme.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi permette di affrontare ogni situazione con maggiore equilibrio. Alcune tensioni vissute nei giorni scorsi iniziano a diminuire e questo vi aiuta a recuperare serenità. Nel lavoro la vostra sensibilità sarà preziosa per risolvere una questione delicata. In amore il cielo favorisce chiarimenti e riavvicinamenti. È una giornata ideale per parlare con sincerità.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 17 luglio 2026), il Sole continua a rafforzare il vostro spirito d’iniziativa. Oggi potreste ricevere una conferma importante oppure essere chiamati a gestire nuove responsabilità. La fiducia nelle vostre capacità cresce e vi permette di affrontare ogni sfida con determinazione. In amore cercate di non lasciare che l’orgoglio prenda il sopravvento. Un gesto affettuoso sarà molto più efficace di qualsiasi discussione.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione resta la vostra qualità migliore, ma oggi le stelle vi invitano anche a concedervi un pizzico di spontaneità. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni rimaste aperte e a pianificare con attenzione i prossimi impegni. È un buon momento per definire nuovi obiettivi. In amore lasciate spazio alle emozioni senza voler controllare tutto. A volte il cuore conosce già la risposta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la precisione resta la vostra qualità migliore, ma oggi le stelle vi invitano anche a concedervi un pizzico di spontaneità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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