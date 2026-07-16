Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi regala una forza straordinaria e vi spinge a riprendere in mano situazioni che sembravano bloccate. Nel lavoro avete l’occasione di dimostrare quanto valete e una proposta potrebbe arrivare proprio da una persona che fino a ieri sembrava distante. Non abbiate paura di mettervi in gioco. In amore il cuore ha bisogno di maggiore calma. Evitate di reagire d’impulso e scegliete il dialogo. Una parola sincera potrà sciogliere anche il silenzio più ostinato.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a camminare al vostro fianco e vi dona quella serenità che da tempo stavate cercando. Nel lavoro raccogliete lentamente i frutti di un impegno costante e una questione economica potrebbe finalmente trovare una soluzione favorevole. È il momento di guardare al futuro con fiducia. In amore la dolcezza torna protagonista. Le coppie rafforzano il legame, mentre chi è solo potrebbe conoscere una persona capace di trasmettere equilibrio e sicurezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente brillante e la parola convincente. Ogni incontro può trasformarsi in un’opportunità e ogni conversazione nasconde un piccolo vantaggio. Nel lavoro siete tra i segni più favoriti della giornata e riuscite a trovare soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. In amore il fascino cresce naturalmente. I single vivono una giornata ricca di curiosità e possibilità, mentre le coppie ritrovano entusiasmo e leggerezza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro cammino con la sua luce gentile. Sentite il bisogno di ritrovare armonia e oggi il cielo vi offre proprio questa possibilità. Nel lavoro affrontate con sensibilità una questione delicata e ottenete risultati superiori alle aspettative. In amore è il momento ideale per lasciare andare vecchie paure. Un chiarimento sincero riporta serenità nel cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 luglio 2026), il Sole continua a donarvi prestigio e sicurezza. Nel lavoro qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il valore del vostro impegno oppure affidarvi un incarico di maggiore responsabilità. Non sottovalutate un invito o una proposta arrivata all’ultimo momento. In amore cercate di sostituire l’orgoglio con la tenerezza. I gesti semplici saranno quelli che lasceranno il ricordo più bello.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende particolarmente lucidi. Oggi riuscite a mettere ordine in questioni che da tempo richiedevano attenzione. Nel lavoro ogni dettaglio trova finalmente la sua giusta collocazione e questo vi permetterà di procedere con maggiore tranquillità. In amore le stelle consigliano di non analizzare ogni emozione. Alcuni sentimenti hanno bisogno soltanto di essere vissuti.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere rende il vostro cielo elegante e armonioso. Nel lavoro una collaborazione nata quasi per caso potrebbe diventare molto importante nei prossimi mesi. Saprete trovare il giusto equilibrio anche nelle situazioni più complicate. In amore tornano il desiderio di condividere e la voglia di progettare. Chi è solo potrebbe fare un incontro destinato a lasciare una piacevole impressione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende il vostro intuito come poche volte accade. Oggi riuscite a comprendere situazioni che sfuggono completamente agli altri. Nel lavoro una scelta fatta con coraggio porterà risultati concreti. In amore il vostro fascino è intenso e naturale. Le stelle favoriscono passioni autentiche, riavvicinamenti e nuovi incontri dal sapore speciale.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita ad allargare gli orizzonti. È una giornata favorevole per chi desidera cambiare qualcosa nella propria vita professionale o iniziare un percorso diverso. Una proposta potrebbe arrivare da lontano o attraverso persone nuove. In amore siete spontanei e luminosi. La vostra allegria saprà conquistare chi vi circonda.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra pazienza. Nel lavoro raccogliete risultati concreti e vedete finalmente riconosciuti gli sforzi fatti negli ultimi mesi. Anche una questione economica tende lentamente a migliorare. In amore il cuore si apre con maggiore facilità e questo rafforza il rapporto con la persona amata. I single non dovrebbero sottovalutare una conoscenza recente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 luglio 2026), Urano porta novità e idee originali. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe cambiare il modo di affrontare un progetto importante. Le stelle favoriscono chi opera nei settori creativi o tecnologici. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti sinceri e stimolanti. Una sorpresa potrebbe arrivare proprio quando pensavate che nulla dovesse accadere.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo particolarmente ispirato. Oggi il vostro intuito sarà una bussola preziosa sia nel lavoro sia nella vita privata. Fidatevi delle sensazioni che provate, perché difficilmente sbaglieranno. In amore siete tra i segni più favoriti della giornata. Le coppie vivono momenti di grande complicità, mentre chi è solo potrebbe incontrare una persona capace di lasciare un segno profondo.