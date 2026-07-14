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Oroscopo Branko oggi, martedì 14 luglio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Venere continua a sorridervi e porta stabilità. Nel lavoro arrivano conferme che aumentano la fiducia nei vostri progetti e vi permettono di guardare avanti con serenità. In amore il cielo favorisce le coppie e chi desidera costruire un rapporto serio. Una sorpresa potrebbe emozionarvi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio rende ogni incontro interessante. Nel lavoro avete la possibilità di distinguervi grazie alle vostre idee originali e alla capacità di comunicare. Le stelle favoriscono colloqui, trattative e nuovi accordi. In amore il fascino cresce e rende questa una giornata ricca di emozioni.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte vi rende combattivi e pronti a ricominciare. Nel lavoro superate un ostacolo che vi aveva rallentato e ritrovate entusiasmo. Una proposta merita attenzione perché potrebbe rivelarsi molto più importante del previsto. In amore cercate di essere più pazienti: il cuore ha i suoi tempi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi aiuta a vivere tutto con maggiore equilibrio. Nel lavoro riuscite a risolvere una questione delicata grazie alla vostra sensibilità. In amore un chiarimento porta finalmente serenità. Lasciatevi guidare dalle emozioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 luglio 2026), il Sole illumina il vostro cammino e rafforza la fiducia nelle vostre capacità. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme molto attese oppure nuove responsabilità. In amore una dimostrazione sincera di affetto renderà speciale la giornata. Chi è solo potrebbe vivere un incontro intrigante.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce precisione e concretezza. Nel lavoro riuscite a concludere un progetto importante e questo vi permetterà di affrontare il futuro con maggiore tranquillità. In amore concedete più spazio alla spontaneità e meno ai dubbi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere rende i rapporti più armoniosi. Nel lavoro una collaborazione si dimostra preziosa e potrebbe crescere nei prossimi mesi. In amore il cielo favorisce riavvicinamenti e nuovi incontri. Le emozioni saranno sincere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi, determinati e particolarmente fortunati. Nel lavoro siete tra i protagonisti della giornata e una notizia positiva potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate. In amore il vostro fascino è irresistibile e le passioni si riaccendono.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala entusiasmo e voglia di guardare oltre. Nel lavoro nuove opportunità meritano di essere approfondite perché potrebbero aprire scenari molto interessanti. In amore siete allegri, spontanei e pronti a lasciarvi sorprendere dal destino.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra perseveranza. Nel lavoro ogni sforzo viene lentamente ricompensato e una conferma vi restituirà fiducia. In amore siete più disponibili ad ascoltare e questo rende il rapporto più solido e sereno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 14 luglio 2026), Urano porta idee innovative e cambiamenti positivi. Nel lavoro una soluzione originale vi permetterà di distinguervi. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti sinceri, liberi ma profondi. Le nuove conoscenze sono favorite.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cielo con romanticismo e intuizione. Nel lavoro una vostra scelta si rivelerà vincente. In amore siete tra i segni più favoriti della giornata: dolcezza, complicità e nuove emozioni accompagneranno il vostro cammino.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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