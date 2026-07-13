Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a sostenere il vostro segno con una forza straordinaria. Oggi sentite il bisogno di agire e di recuperare terreno in una situazione lavorativa che vi sta particolarmente a cuore. Una proposta potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate e meritare tutta la vostra attenzione. In amore cercate di mettere da parte la fretta. Le emozioni più vere hanno bisogno di tempo per crescere e consolidarsi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi accompagna con la sua protezione e rende questa una giornata ricca di serenità. Nel lavoro riuscite a consolidare un risultato ottenuto con sacrificio e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro valore. È un buon momento anche per sistemare questioni economiche. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile. Le coppie vivono momenti di dolce intesa, mentre i single potrebbero fare un incontro rassicurante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende brillante ogni vostra idea. Nel lavoro siete convincenti e riuscite a ottenere facilmente l’attenzione di chi conta. Le trattative e le nuove collaborazioni sono favorite. In amore il vostro fascino è in continua crescita e le stelle favoriscono nuovi incontri, messaggi inaspettati e riavvicinamenti che sembravano impossibili.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro cielo e vi aiuta a ritrovare pace interiore. Nel lavoro affrontate una situazione complessa con grande sensibilità e riuscite a trovare la soluzione migliore senza creare tensioni. In amore è il momento ideale per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Il dialogo sincero rafforzerà ogni legame.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi energia e sicurezza. Nel lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo oppure essere chiamati a gestire nuove responsabilità. Le stelle vi invitano a credere ancora di più nelle vostre capacità. In amore lasciate spazio alla dolcezza: un gesto semplice avrà un valore molto più grande di tante parole.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a fare chiarezza nei pensieri e nei progetti. Nel lavoro riuscite a organizzare ogni dettaglio con precisione e questo vi permetterà di affrontare con serenità anche gli impegni più complessi. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più sensibile. Le emozioni condivise saranno la vostra vera forza.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di stabilità. Nel lavoro una collaborazione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro. In amore le stelle favoriscono chiarimenti, incontri e momenti di intensa complicità. È una giornata ideale per recuperare un rapporto che aveva attraversato una fase delicata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e rende questa una delle giornate più favorevoli della settimana. Nel lavoro sapete cogliere al volo le occasioni giuste e prendere decisioni efficaci. In amore il vostro fascino è magnetico e le emozioni saranno profonde. Un incontro potrebbe lasciare un segno importante.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi restituisce entusiasmo e voglia di guardare lontano. Nel lavoro una nuova proposta merita di essere valutata con attenzione perché potrebbe aprire prospettive molto interessanti. In amore siete spontanei e positivi. Una sorpresa renderà la serata più piacevole del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra costanza. Nel lavoro raccogliete soddisfazioni concrete e cresce la fiducia nei vostri progetti. È il momento di fare programmi a lungo termine. In amore vi sentite più disponibili a condividere emozioni e questo rafforza il rapporto con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 13 luglio 2026), Urano stimola fantasia e creatività. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe risolvere un problema che sembrava complicato. Le stelle favoriscono chi opera nei settori della comunicazione e dell’innovazione. In amore cercate rapporti autentici, capaci di rispettare la vostra libertà.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile e ispirato. Nel lavoro fidatevi dell’istinto perché vi guiderà verso una scelta importante. In amore il cielo protegge le coppie e favorisce i nuovi incontri. Una giornata ricca di dolcezza e di emozioni sincere.