Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 13 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, l’energia non vi manca e oggi avete tutte le carte in regola per recuperare terreno. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure trovare finalmente una soluzione a un problema che vi accompagnava da qualche tempo. Marte sostiene le iniziative personali e rende più semplici i rapporti con colleghi e collaboratori. In amore cercate di evitare reazioni impulsive: un confronto sincero sarà molto più utile di una discussione accesa. I single sono favoriti negli incontri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), Venere continua a proteggere il vostro segno e vi regala una piacevole sensazione di stabilità. Nel lavoro la costanza dimostrata nelle ultime settimane comincia a dare risultati concreti e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro impegno. È anche una giornata favorevole per affrontare questioni economiche. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di importante. Le coppie ritrovano serenità, mentre chi è solo potrebbe fare una conoscenza destinata a crescere.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio rende questa una delle giornate più interessanti della settimana. La vostra mente è brillante, veloce e ricca di idee. Nel lavoro saprete cogliere occasioni che altri rischiano di non vedere e una proposta potrebbe aprire nuovi orizzonti. Chi studia o sostiene esami gode di un cielo favorevole. In amore il fascino aumenta e rende più semplici le nuove conoscenze. Le coppie ritrovano complicità e voglia di progettare.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi permette di affrontare la giornata con maggiore equilibrio. Alcuni dubbi che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi iniziano finalmente a dissolversi. Nel lavoro riuscite a gestire una situazione delicata con intelligenza e sensibilità. In amore il cielo favorisce chiarimenti, riavvicinamenti e momenti di profonda intesa. Lasciate parlare il cuore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 13 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi con forza e determinazione. Oggi potreste ricevere una conferma importante oppure assumere un ruolo di maggiore responsabilità. Le stelle vi chiedono però di ascoltare anche i suggerimenti di chi vi è vicino. In amore il desiderio di vivere emozioni autentiche cresce. Un piccolo gesto potrà rafforzare un rapporto molto più di tante parole.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e il senso pratico vi permettono di affrontare ogni impegno con grande lucidità. Nel lavoro riuscite a risolvere questioni rimaste in sospeso e questo vi farà sentire più sereni. È anche una buona giornata per pianificare nuovi obiettivi. In amore cercate di vivere tutto con maggiore spontaneità. Le emozioni non seguono sempre la logica.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il Sole continua a sostenervi con forza e determinazione.