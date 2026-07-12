Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende instancabili e pieni di iniziativa. Nel lavoro riuscite a superare un ostacolo che vi aveva rallentato e tornate a guardare avanti con entusiasmo. Una proposta potrebbe arrivare attraverso una persona fidata. In amore il cielo invita a vivere tutto con maggiore calma. Una conversazione sincera rafforzerà un legame importante.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e porta serenità sia nella vita privata sia nel lavoro. Una questione economica tende finalmente a migliorare e questo vi permette di affrontare il futuro con maggiore tranquillità. In amore le stelle favoriscono chi desidera fare progetti importanti o consolidare una relazione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende vivace ogni incontro. Nel lavoro avete idee brillanti e riuscite a convincere facilmente chi vi circonda. Una collaborazione potrebbe trasformarsi in una splendida occasione di crescita. In amore siete affascinanti e spontanei. I single sono tra i più favoriti dello zodiaco.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi rende più sereni. Nel lavoro affrontate con equilibrio una situazione che fino a poco tempo fa sembrava complicata. In amore è il momento giusto per lasciarvi alle spalle vecchie insicurezze. Le emozioni diventano finalmente più leggere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 luglio 2026), il Sole illumina i vostri progetti e vi restituisce fiducia. Nel lavoro arrivano conferme importanti e cresce la voglia di puntare sempre più in alto. In amore un gesto inatteso della persona amata saprà emozionarvi profondamente. I cuori solitari possono vivere un incontro molto interessante.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e concretezza. Nel lavoro tutto procede secondo i vostri programmi e una decisione presa oggi potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa. In amore concedetevi qualche momento di spontaneità: il cuore non segue mai schemi perfetti.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina il vostro cielo con armonia e fascino. Nel lavoro una collaborazione si rafforza e apre nuove prospettive. In amore il dialogo torna protagonista e permette di risolvere vecchi malintesi. È una giornata ideale per ritrovare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi, determinati e particolarmente fortunati. Nel lavoro siete tra i segni più favoriti e potreste ricevere una conferma attesa da tempo. In amore la passione cresce e rende ogni emozione più intensa. Lasciatevi guidare dal cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare oltre i confini abituali. Nel lavoro nuove opportunità potrebbero arrivare da ambienti diversi dal solito. In amore siete allegri, sinceri e desiderosi di condividere esperienze nuove. Una giornata piena di energia positiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggere i vostri obiettivi. Nel lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi mesi e una persona influente potrebbe offrirvi nuove possibilità. In amore siete più aperti al confronto e questo rafforza ogni rapporto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 luglio 2026), Urano porta cambiamenti favorevoli e idee innovative. Nel lavoro una soluzione originale attirerà l’attenzione di chi conta davvero. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti sinceri e stimolanti. Le nuove conoscenze sono particolarmente favorite.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e intensa. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe portarvi un vantaggio importante. In amore il cielo è tra i migliori dello zodiaco: le coppie ritrovano grande complicità e i single potrebbero vivere un incontro destinato a lasciare un ricordo speciale.