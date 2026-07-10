Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 11 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 11 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Marte continua a sostenervi con una carica straordinaria. Oggi avete l’energia necessaria per affrontare questioni rimaste in sospeso e per prendere decisioni che rimandavate da tempo. Nel lavoro potrebbero arrivare notizie incoraggianti oppure una proposta da valutare con attenzione. In amore è il momento di lasciar parlare il cuore senza lasciarvi frenare dall’orgoglio. Le coppie ritrovano entusiasmo, mentre i single potrebbero vivere un incontro coinvolgente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 luglio 2026), le stelle vi regalano una giornata all’insegna della stabilità. Dopo un periodo in cui avete dovuto affrontare qualche dubbio, ora riuscite a guardare il futuro con maggiore serenità. Nel lavoro la costanza continua a essere premiata e una persona potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. In amore cresce la voglia di costruire e di condividere progetti importanti. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio illumina il vostro cielo e rende questa una delle giornate più favorevoli della settimana. La comunicazione è brillante e ogni incontro potrebbe trasformarsi in un’opportunità interessante. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alle vostre idee originali. In amore il fascino è in crescita e i nuovi incontri promettono emozioni sincere. Anche le coppie ritrovano complicità e leggerezza.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi aiuta a ritrovare il giusto equilibrio. Oggi riuscite a mettere ordine nei pensieri e a comprendere meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro la vostra sensibilità diventa una risorsa preziosa per affrontare questioni delicate. In amore il cielo favorisce i chiarimenti, le riconciliazioni e i momenti di profonda intesa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 11 luglio 2026), il Sole continua a donarvi sicurezza e carisma. È una giornata favorevole per chi desidera mettersi in gioco o ricevere riconoscimenti professionali. Nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure iniziare un percorso destinato a crescere nei prossimi mesi. In amore cercate di ascoltare maggiormente il partner e di lasciare spazio anche alle sue esigenze. La complicità tornerà protagonista.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra precisione oggi vi permette di risolvere rapidamente questioni pratiche che vi preoccupavano da tempo. Nel lavoro riuscite a organizzare ogni dettaglio con grande lucidità e questo sarà apprezzato da chi collabora con voi. In amore le stelle vi invitano a vivere le emozioni con più spontaneità. A volte basta abbassare le difese per sentirsi davvero felici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la vostra precisione oggi vi permette di risolvere rapidamente questioni pratiche che vi preoccupavano da tempo.