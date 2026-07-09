Oroscopo Branko oggi, giovedì 9 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi
OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio2026:
Cari Ariete, Marte vi rende dinamici e combattivi. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno e una notizia potrebbe ridarvi entusiasmo. Le stelle favoriscono chi desidera iniziare qualcosa di nuovo. In amore cercate di non pretendere risposte immediate: la pazienza sarà premiata.
Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e rende questa una giornata positiva sotto molti aspetti. Nel lavoro aumentano le possibilità di ottenere un riconoscimento o una conferma economica. In amore ritrovate serenità e voglia di costruire. Le coppie fanno progetti importanti.
Cari Gemelli, Mercurio vi regala idee brillanti e grande capacità di comunicazione. Nel lavoro ogni incontro può trasformarsi in un’opportunità concreta. È una giornata favorevole anche per chi studia o sostiene esami. In amore il vostro fascino conquista facilmente e i nuovi incontri sono particolarmente favoriti.
Cari Cancro, la Luna rende il vostro cuore più leggero. Nel lavoro affrontate una situazione delicata con intelligenza e sensibilità. In amore lasciatevi alle spalle i dubbi e vivete il presente con maggiore fiducia. Le emozioni saranno sincere.
Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 luglio 2026), il Sole vi rende protagonisti. Nel lavoro arrivano soddisfazioni e cresce il desiderio di puntare ancora più in alto. Una persona potrebbe apprezzare pubblicamente il vostro impegno. In amore una sorpresa renderà speciale la giornata.
Cari Vergine, Saturno vi aiuta a ritrovare ordine e sicurezza. Nel lavoro riuscite a portare a termine un progetto importante. In amore il consiglio delle stelle è semplice: lasciate parlare il cuore più della ragione.
Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo e rende i rapporti più armoniosi. Nel lavoro una collaborazione si dimostra preziosa. In amore il cielo protegge i chiarimenti e i nuovi incontri. È il momento di guardare avanti con serenità.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e magnetici. Nel lavoro siete tra i segni più favoriti della giornata e potreste ricevere una proposta molto interessante. In amore la passione torna protagonista e rafforza ogni legame sincero.
Cari Sagittario, Giove vi regala ottimismo e voglia di esplorare nuove possibilità. Nel lavoro una nuova esperienza potrebbe aprire prospettive importanti. In amore siete spontanei e affascinanti. Chi è solo potrebbe fare una conoscenza destinata a crescere.
Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro ogni passo è ben calcolato e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore siete più disponibili ad ascoltare e questo migliora il rapporto con chi amate.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 luglio 2026), Urano porta idee innovative e cambiamenti favorevoli. Nel lavoro una soluzione originale vi permetterà di distinguervi. In amore cercate autenticità e libertà. Le stelle favoriscono incontri insoliti ma promettenti.
Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cielo con emozioni profonde. Nel lavoro una vostra intuizione si rivelerà particolarmente preziosa. In amore siete tra i segni più fortunati della giornata: dolcezza, romanticismo e complicità accompagneranno ogni momento.