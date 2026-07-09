Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende dinamici e combattivi. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno e una notizia potrebbe ridarvi entusiasmo. Le stelle favoriscono chi desidera iniziare qualcosa di nuovo. In amore cercate di non pretendere risposte immediate: la pazienza sarà premiata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a sorridervi e rende questa una giornata positiva sotto molti aspetti. Nel lavoro aumentano le possibilità di ottenere un riconoscimento o una conferma economica. In amore ritrovate serenità e voglia di costruire. Le coppie fanno progetti importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi regala idee brillanti e grande capacità di comunicazione. Nel lavoro ogni incontro può trasformarsi in un’opportunità concreta. È una giornata favorevole anche per chi studia o sostiene esami. In amore il vostro fascino conquista facilmente e i nuovi incontri sono particolarmente favoriti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende il vostro cuore più leggero. Nel lavoro affrontate una situazione delicata con intelligenza e sensibilità. In amore lasciatevi alle spalle i dubbi e vivete il presente con maggiore fiducia. Le emozioni saranno sincere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 luglio 2026), il Sole vi rende protagonisti. Nel lavoro arrivano soddisfazioni e cresce il desiderio di puntare ancora più in alto. Una persona potrebbe apprezzare pubblicamente il vostro impegno. In amore una sorpresa renderà speciale la giornata.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a ritrovare ordine e sicurezza. Nel lavoro riuscite a portare a termine un progetto importante. In amore il consiglio delle stelle è semplice: lasciate parlare il cuore più della ragione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo e rende i rapporti più armoniosi. Nel lavoro una collaborazione si dimostra preziosa. In amore il cielo protegge i chiarimenti e i nuovi incontri. È il momento di guardare avanti con serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende intuitivi e magnetici. Nel lavoro siete tra i segni più favoriti della giornata e potreste ricevere una proposta molto interessante. In amore la passione torna protagonista e rafforza ogni legame sincero.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi regala ottimismo e voglia di esplorare nuove possibilità. Nel lavoro una nuova esperienza potrebbe aprire prospettive importanti. In amore siete spontanei e affascinanti. Chi è solo potrebbe fare una conoscenza destinata a crescere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro ogni passo è ben calcolato e i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore siete più disponibili ad ascoltare e questo migliora il rapporto con chi amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 luglio 2026), Urano porta idee innovative e cambiamenti favorevoli. Nel lavoro una soluzione originale vi permetterà di distinguervi. In amore cercate autenticità e libertà. Le stelle favoriscono incontri insoliti ma promettenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno illumina il vostro cielo con emozioni profonde. Nel lavoro una vostra intuizione si rivelerà particolarmente preziosa. In amore siete tra i segni più fortunati della giornata: dolcezza, romanticismo e complicità accompagneranno ogni momento.