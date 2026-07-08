Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 8 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 8 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di equilibrio torna protagonista. Dopo qualche momento di tensione, riuscite finalmente a ritrovare armonia sia nei rapporti personali sia nel lavoro. Una collaborazione potrebbe regalarvi belle soddisfazioni. In amore Venere favorisce i nuovi incontri e rafforza le coppie che hanno voglia di progettare il futuro insieme.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 luglio 2026), l’intuito oggi è il vostro punto di forza. Sapete cogliere dettagli che sfuggono agli altri e questo vi permette di fare scelte particolarmente efficaci. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante oppure trovare la soluzione a un problema complesso. In amore siete magnetici e profondi. Le stelle favoriscono le passioni autentiche e i rapporti sinceri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare e di guardare lontano cresce con il passare delle ore. È una giornata ideale per progettare un viaggio, iniziare un corso o valutare nuove opportunità professionali. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende ogni incontro più spontaneo. Una notizia positiva potrebbe arrivare nel pomeriggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. Nel lavoro raccogliete risultati importanti grazie all’impegno dimostrato negli ultimi tempi. Una persona influente potrebbe apprezzare il vostro operato. In amore siete più disponibili del solito e questo rafforza il dialogo con il partner. Anche chi è single potrebbe fare un incontro interessante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 8 luglio 2026), creatività e originalità caratterizzano la vostra giornata. Avete idee innovative e tanta voglia di mettervi alla prova. Nel lavoro una proposta insolita potrebbe rivelarsi molto più vantaggiosa di quanto immaginiate. In amore cercate rapporti autentici e persone capaci di comprendere il vostro bisogno di libertà. Le stelle favoriscono le nuove conoscenze.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità diventa una preziosa alleata. Oggi riuscite a capire con chiarezza ciò che desiderate davvero e questo vi rende più sicuri nelle vostre decisioni. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito: potrebbe indicarvi una strada molto promettente. In amore il cielo è romantico e protettivo. Le coppie vivono momenti di grande complicità, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro emozionante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: creatività e originalità caratterizzano la vostra giornata. Avete idee innovative e tanta voglia di mettervi alla prova.