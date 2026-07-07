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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 7 luglio 2026: le previsioni segno per segno

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a donarvi forza e spirito d’iniziativa. Nel lavoro sentite che qualcosa si sta finalmente muovendo nella direzione giusta e potreste ricevere una conferma attesa da tempo. Non abbiate paura di proporre una vostra idea: sarà apprezzata più del previsto. In amore il cielo invita a essere meno impulsivi e più disponibili all’ascolto. Un chiarimento può rafforzare un rapporto importante.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere rende questa giornata serena e costruttiva. Nel lavoro raccogliete piccoli risultati che aumentano la vostra fiducia e vi permettono di programmare il futuro con maggiore tranquillità. In amore cresce il desiderio di stabilità e di condivisione. Le coppie ritrovano armonia, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona sincera e rassicurante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende curiosi e pieni di iniziativa. È una giornata favorevole per incontri, trattative e nuovi contatti professionali. Le vostre parole saranno convincenti e saprete conquistare facilmente la fiducia degli altri. In amore il fascino è in crescita e il cuore torna a battere con entusiasmo.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente sensibili, ma anche molto lucidi nelle decisioni. Nel lavoro riuscite a comprendere ciò che altri non vedono e questo vi permette di evitare errori. In amore è il momento di lasciarvi alle spalle vecchi dubbi. Le stelle favoriscono il dialogo e le riconciliazioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 luglio 2026), il Sole illumina i vostri progetti e vi restituisce entusiasmo. Nel lavoro potreste ottenere una soddisfazione personale oppure ricevere nuove responsabilità. In amore cercate di mettere da parte l’orgoglio e di valorizzare i piccoli gesti quotidiani. La dolcezza sarà la vostra migliore alleata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro riuscite a organizzare tutto con precisione e questo vi farà guadagnare tempo prezioso. In amore il cielo consiglia di vivere i sentimenti con maggiore spontaneità. Non tutto ha bisogno di essere programmato.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio e armonia nei rapporti. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare sempre più importante. In amore le stelle favoriscono gli incontri, i chiarimenti e il desiderio di costruire qualcosa di duraturo. La serenità torna protagonista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito e il vostro magnetismo. Nel lavoro sapete riconoscere al volo le occasioni migliori e questo vi permette di fare passi avanti significativi. In amore siete profondi e affascinanti. Una giornata intensa, ricca di emozioni sincere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Nel lavoro potrebbero arrivare proposte interessanti o nuove idee da sviluppare nei prossimi giorni. In amore siete spontanei e ottimisti. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggere i vostri obiettivi. Nel lavoro la pazienza viene finalmente premiata e cresce la fiducia nelle vostre capacità. In amore cercate di essere più disponibili a condividere emozioni e progetti con la persona amata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 7 luglio 2026), Urano porta novità e intuizioni brillanti. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti autentici e liberi da inutili complicazioni.

Pesci 

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e ricca di ispirazione. Nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni: vi guideranno verso una scelta importante. In amore siete tra i segni più favoriti del cielo e potreste vivere emozioni davvero indimenticabili.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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