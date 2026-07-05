Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 6 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 6 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con una grinta particolarmente invidiabile. Marte è nel vostro segno e in queste ore di inzio luglio vi sprona a prendere decisioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non essere irruenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 luglio 2026), le prossime saranno ore caratterizzate da una certa concretezza finanziaria. Ci sono buone notizie in arrivo per quanto riguarda un vecchio credito. Venere vi sorride. Il benessere fisico migliora.

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo una fase di grande mobilità intellettuale. Siete pieni di idee: siete imbattibili nelle vendite e nelle trattative. Godetevi il momento e raccoglietene i frutti.

CANCRO

Cari Cancro, continua il periodo d’oro con il Sole che illumina il vostro segno. Anche nel corso di queste ore di inzio luglio vi sentite più sicuri di voi e questo si riflette in ogni ambito della vostra vita.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 6 luglio 2026), vi state preparando al grande salto che avverrà con l’arrivo del Sole nel vostro segno tra poche, pochissime, settimane. Nel frattempo agite con discrezione. Non fate il passo più lungo della gamba.

VERGINE

Cari Vergine, parte una settimana che sarà eccellente per i contatti e le amicizie. Siete molto richiesti e la vostra capacità di analisi vi permette di risolvere problemi complessi in breve tempo. Lavoro? Una collaborazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto serio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: continua il periodo d’oro con il Sole che illumina il vostro segno.