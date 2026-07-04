Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi e pieni di entusiasmo. Nel lavoro siete pronti a cogliere un’opportunità importante. In amore evitate inutili polemiche e cercate di ascoltare con maggiore attenzione chi vi vuole bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere regala equilibrio e serenità. Nel lavoro le stelle favoriscono investimenti e decisioni ponderate. In amore torna il desiderio di costruire qualcosa di duraturo. Una piacevole sorpresa è dietro l’angolo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce contatti, viaggi e nuove conoscenze. Nel lavoro le idee non mancano e qualcuno potrebbe proporvi una collaborazione vantaggiosa. In amore il vostro fascino cresce di ora in ora.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi aiuta a ritrovare tranquillità. Nel lavoro affrontate con successo una questione delicata. In amore è il momento giusto per lasciarsi alle spalle vecchi malintesi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi. Nel lavoro siete determinati e pronti a ottenere risultati importanti. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto che vi emozionerà profondamente.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende affidabili e concreti. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno su una questione rimasta ferma. In amore le stelle consigliano di vivere tutto con maggiore spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce fascino e armonia. Nel lavoro una situazione si risolve meglio del previsto. In amore cresce la voglia di condividere emozioni e nuovi progetti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro magnetismo. Nel lavoro siete tra i segni più fortunati della giornata e potreste ottenere una conferma importante. In amore il cielo promette passione e intensità.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi restituisce entusiasmo e fiducia. Nel lavoro nuove idee possono trasformarsi presto in opportunità concrete. In amore una persona lontana potrebbe tornare a cercarvi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge il vostro percorso. Nel lavoro ogni passo vi avvicina ai vostri obiettivi. In amore lasciatevi andare di più: il cuore ha bisogno di respirare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 luglio 2026), Urano porta cambiamenti positivi. Nel lavoro una proposta originale potrebbe rivelarsi molto interessante. In amore vivete le emozioni senza preoccuparvi troppo del giudizio degli altri.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende ispirati e romantici. Nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni. In amore il cielo è tra i migliori dell’intero zodiaco e promette momenti davvero speciali.