Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende dinamici e pieni di iniziativa. Nel lavoro potreste ricevere una proposta da valutare con attenzione oppure trovare finalmente una soluzione a un problema recente. In amore il consiglio è quello di parlare con calma e lasciare spazio anche alle esigenze del partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi dona equilibrio e sicurezza. Nel lavoro il vostro impegno viene apprezzato e qualcuno potrebbe offrirvi una nuova opportunità. In amore il cuore torna sereno. È una giornata ideale per fare progetti insieme alla persona amata.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro siete rapidi, brillanti e convincenti. Una telefonata o un incontro potrebbero cambiare il ritmo della giornata. In amore il fascino è in crescita e le emozioni non mancano.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi rende più forti di quanto crediate. Nel lavoro sapete cogliere dettagli preziosi che altri ignorano. In amore è il momento giusto per lasciarvi alle spalle vecchi timori e vivere con maggiore fiducia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 luglio 2026), il Sole continua a sostenere i vostri progetti. Nel lavoro siete protagonisti e potreste ottenere una soddisfazione personale importante. In amore una sorpresa potrebbe riportare entusiasmo all’interno della coppia o accendere l’interesse di un single.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e affidabili. Nel lavoro riuscite a mettere ordine dove regnava confusione. In amore cercate di essere meno esigenti con voi stessi e con chi vi vuole bene. La serenità nasce anche dall’accettazione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti e favorisce il dialogo. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti. In amore il cielo parla di dolcezza, chiarimenti e nuove emozioni. Lasciatevi guidare dal cuore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende magnetici e intuitivi. Nel lavoro siete tra i più favoriti della giornata e potreste ottenere una conferma importante. In amore il vostro fascino è irresistibile. Le stelle favoriscono passioni intense e incontri destinati a lasciare il segno.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi restituisce entusiasmo e ottimismo. Nel lavoro nuove idee possono trasformarsi presto in realtà. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto affettuoso e completamente inatteso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge i vostri obiettivi. Nel lavoro continuate a raccogliere risultati grazie alla vostra determinazione. In amore è il momento di abbassare le difese e condividere di più ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 luglio 2026), Urano porta cambiamenti positivi e nuove prospettive. Nel lavoro siete creativi e pronti a sperimentare. In amore cresce il desiderio di vivere una relazione autentica e ricca di complicità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile e ispirato. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore siete tra i grandi favoriti del cielo: le stelle parlano di romanticismo, emozioni profonde e piacevoli sorprese.