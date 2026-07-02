Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 2 luglio 2026: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende dinamici e pieni di iniziativa. Nel lavoro potreste ricevere una proposta da valutare con attenzione oppure trovare finalmente una soluzione a un problema recente. In amore il consiglio è quello di parlare con calma e lasciare spazio anche alle esigenze del partner.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi dona equilibrio e sicurezza. Nel lavoro il vostro impegno viene apprezzato e qualcuno potrebbe offrirvi una nuova opportunità. In amore il cuore torna sereno. È una giornata ideale per fare progetti insieme alla persona amata.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio favorisce ogni forma di comunicazione. Nel lavoro siete rapidi, brillanti e convincenti. Una telefonata o un incontro potrebbero cambiare il ritmo della giornata. In amore il fascino è in crescita e le emozioni non mancano.

Cancro

Cari Cancro, la Luna protegge il vostro segno e vi rende più forti di quanto crediate. Nel lavoro sapete cogliere dettagli preziosi che altri ignorano. In amore è il momento giusto per lasciarvi alle spalle vecchi timori e vivere con maggiore fiducia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 luglio 2026), il Sole continua a sostenere i vostri progetti. Nel lavoro siete protagonisti e potreste ottenere una soddisfazione personale importante. In amore una sorpresa potrebbe riportare entusiasmo all’interno della coppia o accendere l’interesse di un single.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e affidabili. Nel lavoro riuscite a mettere ordine dove regnava confusione. In amore cercate di essere meno esigenti con voi stessi e con chi vi vuole bene. La serenità nasce anche dall’accettazione.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere illumina i rapporti e favorisce il dialogo. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti. In amore il cielo parla di dolcezza, chiarimenti e nuove emozioni. Lasciatevi guidare dal cuore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi rende magnetici e intuitivi. Nel lavoro siete tra i più favoriti della giornata e potreste ottenere una conferma importante. In amore il vostro fascino è irresistibile. Le stelle favoriscono passioni intense e incontri destinati a lasciare il segno.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi restituisce entusiasmo e ottimismo. Nel lavoro nuove idee possono trasformarsi presto in realtà. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto affettuoso e completamente inatteso.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno protegge i vostri obiettivi. Nel lavoro continuate a raccogliere risultati grazie alla vostra determinazione. In amore è il momento di abbassare le difese e condividere di più ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 luglio 2026), Urano porta cambiamenti positivi e nuove prospettive. Nel lavoro siete creativi e pronti a sperimentare. In amore cresce il desiderio di vivere una relazione autentica e ricca di complicità.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cuore particolarmente sensibile e ispirato. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi decisiva. In amore siete tra i grandi favoriti del cielo: le stelle parlano di romanticismo, emozioni profonde e piacevoli sorprese.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 1 luglio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 luglio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 30 giugno 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca