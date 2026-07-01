Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di inizio luglio 2026 siete particolarmente suscettibili, irritabili. Vi arrabbiate con nulla. Cercate di non esagerare: mordetevi la lingua, prima di fare qualche grosso danno. Comunque calma: non scoraggiatevi perché il recupero è molto vicino. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano a circolare e portare risultati importanti. Avete seminato bene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), state vivendo una bella settimana piena di energia. Venere durante questi giorni non smette di coccolarvi. Capitolo lavoro: cercate di essere più flessibili rispetto al solito. Apritevi di più ai cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi sono in una fase di transizione economica. Le occasioni di guadagno non mancheranno grazie a un Mercurio ancora favorevole. Coraggio! Rimboccatevi le maniche, dovete far entrare qualche soldo in più del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, siete i protagonisti assoluti di questo periodo. Il Sole nel segno vi regala carisma e una forza interiore che non sentivate da tempo. Tanto tempo. Forse troppo… Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo una proposta o un avanzamento di carriera. Bene così! Applausi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), questa settimana di fine giugno-inizio luglio servirà a preparare il terreno per il prossimo futuro. State lavorando bene, continuate così. Lavoro: un accordo potrebbe saltare. Non temete: ne arriverà un altro migliore.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso di questo inizio luglio 2026 avrete bisogno di ordine e disciplina e ci sarà da lottare dato che questo mese vi porterà l’esatto opposto. Imprevisti dell’ultimo minuto potrebbero farvi perdere la calma… Respirate, calma e sangue freddo!

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete i protagonisti assoluti di questo periodo. Ottime notizie in vista.