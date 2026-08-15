Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 16 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il confronto con una persona potrebbe aiutarvi a superare un’incertezza che dura da qualche tempo. Non dovete necessariamente avere ragione: in questo momento conta soprattutto trovare un punto d’incontro. Sul lavoro una collaborazione può diventare più importante del previsto. In amore torna il desiderio di fare qualcosa di diverso insieme. Per i single, possibile interesse attraverso un contatto indiretto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 agosto 2026), siete pronti a lasciare alle spalle una situazione che ha assorbito troppe energie. Non significa dimenticare ciò che è successo, ma smettere di permettergli di condizionare il presente. Sul lavoro un’intuizione può portarvi un passo avanti rispetto agli altri. In amore evitate di interpretare ogni comportamento: chiedere direttamente sarà molto più utile.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata vivace, soprattutto se avete la possibilità di cambiare programma o uscire dalla solita routine. Una proposta potrebbe sembrarvi impegnativa, ma anche molto stimolante. Sul lavoro avete bisogno di maggiore libertà e potreste iniziare a cercare una soluzione. In amore il buonumore favorisce gli incontri: chi è solo non dovrebbe rifiutare un invito dell’ultimo momento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un piccolo risultato vi dà la conferma che state procedendo nella direzione giusta. Potreste ricevere una responsabilità aggiuntiva, ma anche maggiore considerazione da parte di chi lavora con voi. Non sottovalutate una questione familiare che richiede la vostra presenza. In amore siete pronti a costruire qualcosa di più solido, purché non pretendiate di stabilire tutto in anticipo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 16 agosto 2026), una nuova idea vi spinge a mettere in discussione un’abitudine che ormai vi sta stretta. Non dovete cambiare tutto, ma soltanto trovare un modo diverso di affrontare la quotidianità. Sul lavoro una soluzione originale potrebbe ottenere più consensi del previsto. In amore avete voglia di leggerezza e autenticità: un incontro inatteso potrebbe sorprendervi proprio per questo.

PESCI

Cari Pesci, una giornata utile per recuperare fiducia nelle vostre scelte. Una risposta che arriva, un chiarimento o semplicemente una maggiore consapevolezza vi permetteranno di smettere di rimuginare. Sul lavoro affidatevi anche agli altri, senza pensare di dover gestire ogni cosa personalmente. In amore siete particolarmente sensibili: scegliete la vicinanza di chi sa comprendervi senza giudicare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una giornata utile per recuperare fiducia nelle vostre scelte.