Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi chiede meno fretta e più attenzione ai segnali. Una persona potrebbe offrirvi un’opportunità proprio mentre siete concentrati su altro. Sul lavoro scegliete bene le parole; in amore un gesto inatteso riaccende la complicità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una vecchia idea torna a bussare alla porta e questa volta potrebbe avere condizioni migliori. Valutate con calma prima di dire sì. Nei rapporti affettivi avete bisogno di sentirvi rispettati e ascoltati: una conversazione chiarirà molte cose.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata movimentata, piena di contatti e piccoli cambiamenti di programma. Non opponetevi all’imprevisto, perché potrebbe portarvi qualcosa di buono. Il cuore desidera novità e una conoscenza può diventare più interessante del previsto.

Cancro

Cari Cancro, il passato torna per un momento nei vostri pensieri, ma non per farvi tornare indietro. Serve piuttosto a mostrarvi quanto siete cambiati. Una questione domestica può essere sistemata rapidamente. In amore cercate sicurezza, ma senza rinunciare alla dolcezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 agosto 2026), una giornata in cui potrete ottenere attenzione senza doverla cercare. Un risultato professionale o una parola di stima aumenteranno la fiducia nelle vostre capacità. Nei sentimenti evitate aspettative eccessive: godetevi ciò che arriva spontaneamente.

Vergine

Cari Vergine, una piccola modifica nella vostra organizzazione quotidiana può liberare molto spazio mentale. Sul lavoro sarete efficienti, soprattutto nelle attività che richiedono precisione. In amore non aspettate il momento perfetto per dire ciò che provate.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo favorisce gli incontri che lasciano qualcosa. Una persona potrebbe offrirvi una prospettiva nuova su una questione che vi interessa. Sul lavoro puntate sulla collaborazione. In amore una scelta condivisa rafforza il rapporto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di verità e oggi potreste finalmente ottenerla. Una conversazione diretta chiarirà un comportamento che vi aveva lasciato dubbi. Sul lavoro evitate di sprecare energie in rivalità inutili. Il cuore vuole profondità, ma anche tranquillità.

Sagittario

Cari Sagittario, una notizia vi restituisce entusiasmo e vi fa tornare a pensare in grande. Potrebbe riguardare un progetto che avevate messo in secondo piano. In amore siete più aperti al dialogo e questo rende tutto più facile.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il tempo sta dando ragione alla vostra pazienza. Un risultato concreto vi permetterà di programmare il futuro con maggiore fiducia. Nei sentimenti mostrate il vostro lato più tenero: non è una debolezza, ma una forza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 agosto 2026), una coincidenza può rivelarsi interessante. Non ignorate una persona o un’idea solo perché arriva in un momento inatteso. Il lavoro favorisce l’innovazione, mentre l’amore chiede libertà e sincerità.

Pesci

Cari Pesci, la giornata porta una sensazione di rinnovamento. Qualcosa che vi aveva appesantito perde importanza e torna spazio per l’entusiasmo. Una persona cara potrebbe cercare la vostra vicinanza. Ascoltatela: anche voi avete bisogno di quel contatto.