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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 14 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, potreste accorgervi che una persona vi sta offrendo più di quanto pensavate. Non è il momento di fare tutto da soli: una collaborazione può alleggerire un impegno e portarvi anche un risultato migliore. Sul lavoro una scelta va ponderata senza farvi condizionare dall’impazienza. In amore avete bisogno di recuperare complicità e di tornare a condividere qualcosa che vi entusiasmi entrambi. Una sorpresa nel pomeriggio cambia il tono della giornata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 agosto 2026), c’è un progetto che richiede ancora qualche aggiustamento prima di poter decollare, ma non dovete interpretarlo come un fallimento. State semplicemente costruendo basi più solide. Una questione economica può essere affrontata con maggiore lucidità. In amore evitate di chiudervi se qualcosa non va come vorreste: parlare apertamente vi permetterà di capire meglio anche le esigenze dell’altra persona. Serata tranquilla e piacevole.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, una notizia potrebbe modificare i vostri programmi e, stranamente, farvi piacere. Avete bisogno di movimento e di stimoli nuovi, quindi non rifiutate subito ciò che arriva fuori dal vostro schema abituale. Sul lavoro la capacità di comunicare sarà decisiva per ottenere collaborazione. In amore una persona potrebbe incuriosirvi con un atteggiamento diverso dal solito. Lasciate che la conoscenza cresca senza volerle dare subito un nome.

CANCRO

Cari Cancro, non avete bisogno di dimostrare continuamente la vostra disponibilità. Oggi potete tranquillamente dire di no a una richiesta che vi toglierebbe energie, soprattutto se avete già molto da fare. Sul lavoro una situazione che vi preoccupava si ridimensiona. In amore il bisogno di sicurezza è forte, ma cercate di non trasformarlo in diffidenza. Un momento dedicato alla famiglia o alla casa vi farà recuperare equilibrio.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 agosto 2026), un’occasione può arrivare in maniera discreta, senza grandi annunci, ma potrebbe avere conseguenze importanti. Prestate attenzione alle conversazioni di oggi, soprattutto negli ambienti professionali. Avete qualcosa da dimostrare, ma non agli altri: prima di tutto a voi stessi. In amore una persona potrebbe farvi una confessione o mostrarvi un lato più vulnerabile. Siate disponibili all’ascolto.

VERGINE

Cari Vergine, una questione pratica si risolve grazie a un dettaglio che avevate inizialmente trascurato. Questo vi ricorda quanto il vostro intuito sia importante quanto la razionalità. Sul lavoro evitate di caricarvi di compiti per senso del dovere. Nei sentimenti c’è spazio per una sorpresa: qualcuno potrebbe proporvi qualcosa di semplice, ma capace di regalarvi molta serenità. Fate meno programmi e vivete di più il momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: una questione pratica si risolve grazie a un dettaglio che avevate inizialmente trascurato.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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