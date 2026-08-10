Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 agosto 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 agosto 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 agosto 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana vi chiede di essere protagonisti delle vostre scelte. Dopo un inizio dedicato all’organizzazione, da metà settimana potrebbero arrivare occasioni interessanti per chi cerca conferme professionali o desidera dare una svolta a un progetto. Non lasciatevi frenare da vecchi timori: il momento è favorevole per osare con intelligenza. In amore torna la voglia di chiarire ciò che è rimasto in sospeso e di vivere i sentimenti con maggiore autenticità. Il weekend regala serenità e una piacevole sorpresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà una settimana all’insegna della concretezza. Molte questioni pratiche troveranno finalmente una soluzione e questo vi permetterà di guardare ai prossimi mesi con maggiore tranquillità. Sul lavoro raccogliete i frutti della vostra costanza e qualcuno potrebbe riconoscere apertamente il vostro valore. Nei sentimenti cresce il desiderio di costruire e fare progetti condivisi. Domenica ideale per dedicarsi alla famiglia o agli amici più cari.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi aspettano giorni dinamici e ricchi di stimoli. Una telefonata, un incontro o una proposta potrebbero cambiare il ritmo della settimana e aprire nuove prospettive. Sul lavoro fate valere le vostre idee senza paura del confronto. In amore torna la leggerezza che vi permette di vivere ogni emozione con entusiasmo. Nel fine settimana avrete voglia di uscire, conoscere persone nuove o dedicarvi a una passione.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità sarà il vostro punto di forza. Alcune tensioni recenti si sciolgono e ritrovate un clima più sereno sia in famiglia sia nella vita privata. Sul lavoro conviene procedere senza fretta, ma con grande determinazione: i risultati arriveranno. In amore sarà importante ascoltare prima di giudicare. Il weekend favorisce il recupero delle energie e qualche momento speciale da condividere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 10 al 16 agosto 2026), questa settimana vi restituisce entusiasmo e fiducia. Potrebbe arrivare una conferma professionale oppure una proposta che vi farà guardare avanti con maggiore ottimismo. Evitate soltanto di voler controllare tutto: alcune situazioni hanno bisogno di maturare naturalmente. In amore torna la complicità e chi è solo potrebbe vivere un incontro particolarmente interessante. Domenica positiva per nuovi progetti.

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di fare ordine, eliminando ciò che non serve più. Una questione burocratica o lavorativa si sblocca e vi permette di affrontare i prossimi impegni con maggiore leggerezza. Nei rapporti affettivi cercate di essere meno severi con voi stessi e con chi vi sta accanto. La seconda parte della settimana favorisce le decisioni importanti e i chiarimenti.

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni saranno il vostro punto di forza. Collaborazioni, amicizie e nuovi contatti possono regalarvi opportunità inattese. Sul lavoro una proposta merita attenzione anche se inizialmente vi sembrerà impegnativa. In amore ritrovate armonia e il dialogo torna a essere costruttivo. Il fine settimana è ideale per concedervi una pausa dalla routine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la determinazione vi permette di affrontare con successo una settimana ricca di impegni. Saprete prendere decisioni importanti senza lasciarvi influenzare dalle opinioni degli altri. Sul piano economico arrivano segnali incoraggianti. In amore la sincerità rafforza un rapporto e permette di superare un vecchio malinteso. Sabato particolarmente favorevole.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avete voglia di novità e il cielo sembra assecondare questo desiderio. Potrebbero nascere idee interessanti, nuovi contatti o l’occasione per programmare un viaggio. Sul lavoro mantenete la mente aperta ai cambiamenti. In amore sarà una settimana vivace, soprattutto per chi è single e desidera rimettersi in gioco. Weekend all’insegna del divertimento.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra costanza continua a fare la differenza. Un progetto prende finalmente forma e vi regala soddisfazioni che aspettavate da tempo. Le responsabilità aumentano, ma cresce anche la fiducia nei vostri mezzi. In amore cercate di ritagliare più tempo per le persone care: piccoli gesti rafforzeranno il rapporto. Domenica serena e costruttiva.

ACQUARIO

Cari Acquario, la creatività sarà la vostra migliore alleata. Le stelle favoriscono chi vuole cambiare metodo, iniziare qualcosa di nuovo o dare voce a un’idea originale. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi molto più importante del previsto. In amore lasciatevi sorprendere dagli eventi senza voler programmare tutto. Il weekend porta entusiasmo e incontri piacevoli.

PESCI

Cari Pesci, sarà una settimana di recupero e di conferme. Vi sentirete più forti e sicuri nelle decisioni, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Sul lavoro arrivano riscontri positivi e cresce la fiducia nel futuro. Nei sentimenti si respira un clima di maggiore serenità e complicità. Il fine settimana favorisce le emozioni sincere e i momenti da vivere con il cuore.

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