Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, le energie si rinnovano e vi spingono a chiudere un capitolo ormai superato. Una scelta coraggiosa apre prospettive inattese. In amore lasciate parlare il cuore prima della ragione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la pazienza continua a essere la vostra fortuna. Un progetto prende forma lentamente ma con solide basi. Una persona vi dimostrerà quanto tiene a voi con un gesto concreto.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata ricca di movimento e di incontri interessanti. Le stelle favoriscono chi ha il coraggio di cambiare programma all’ultimo momento. Il sorriso sarà la vostra migliore carta.

Cancro

Cari Cancro, le emozioni trovano finalmente equilibrio. Un dialogo sincero allontana una preoccupazione e riporta fiducia. Anche nel lavoro il clima appare più disteso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 agosto 2026), il vostro entusiasmo contagia chiunque vi stia accanto. Una proposta inattesa merita attenzione perché potrebbe avere sviluppi importanti. In amore cresce il desiderio di condividere.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di alleggerire i pensieri e concedervi una pausa. Una soluzione semplice si rivela più efficace di quanto immaginavate. Le stelle favoriscono le riconciliazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, l’armonia torna protagonista e rende più semplici anche le questioni complicate. Un incontro vi farà riflettere su nuove possibilità. Nei sentimenti prevale la dolcezza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cielo vi invita a fidarvi delle vostre percezioni. Un’occasione si presenta sotto una forma diversa da quella che immaginavate. Il cuore ritrova sicurezza.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di esplorare vi accompagna per tutta la giornata. Un progetto futuro inizia a prendere contorni più definiti. L’amore si nutre di spontaneità e di piccoli gesti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una conferma arriva nel momento più opportuno e rafforza la vostra determinazione. Anche in famiglia si respira un clima più sereno. Lasciate spazio a ciò che vi rende felici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 agosto 2026), l’ispirazione vi accompagna e rende ogni idea più brillante. Potreste ricevere una proposta diversa dal solito, capace di incuriosirvi. Le emozioni sorprendono.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a seguire il filo delle intuizioni. Una coincidenza si rivela meno casuale di quanto sembri. In amore il dialogo diventa il ponte verso una maggiore complicità.