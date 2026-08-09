Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 9 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 9 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le prossime ore vi invitano a cambiare prospettiva. Un piccolo imprevisto potrebbe trasformarsi nell’occasione giusta per dimostrare quanto sapete adattarvi alle situazioni. Sul lavoro è il momento di valorizzare le vostre idee senza aspettare che siano gli altri a notarvi. In amore lasciate da parte l’orgoglio: un gesto spontaneo vale più di tante spiegazioni. In serata ritroverete una piacevole sensazione di fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 agosto 2026), la giornata ha il sapore delle certezze ritrovate. Una questione che vi preoccupava inizia a prendere una direzione più favorevole e questo vi permette di concentrarvi su nuovi obiettivi. Sul piano professionale la vostra affidabilità sarà apprezzata. Nei sentimenti cercate di vivere il presente senza ripensare continuamente al passato. Un momento di tranquillità vi farà bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, saranno le relazioni a regalarvi le soddisfazioni più grandi. Un confronto, una telefonata o una nuova conoscenza potrebbero aprire prospettive interessanti. Sul lavoro dimostrate tutta la vostra versatilità: una soluzione originale vi farà guadagnare consensi. In amore lasciatevi guidare dalla naturalezza e non abbiate paura di mostrare ciò che provate.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità si trasforma in una risorsa preziosa. Saprete cogliere dettagli che altri trascurano e questo vi aiuterà a prendere una decisione importante. In famiglia torna un clima più sereno. Sul lavoro procedete con calma, senza lasciarvi influenzare dalla fretta degli altri. La serata favorisce il relax e il recupero delle energie.

LEONE

Cari Leone, le vostre qualità emergono con naturalezza e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere l’impegno che avete dimostrato nelle ultime settimane. Una proposta merita attenzione, anche se richiederà un pizzico di coraggio. Nei sentimenti è il momento di condividere emozioni e progetti, evitando inutili rigidità. Il sorriso sarà il vostro punto di forza.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata ideale per riorganizzare idee e programmi. Un dettaglio che avevate sottovalutato si rivelerà invece molto importante. Sul lavoro la precisione continua a premiarvi, ma cercate di non pretendere troppo da voi stessi. In amore concedete più spazio alla spontaneità: non tutto deve essere pianificato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata ideale per riorganizzare idee e programmi. Un dettaglio che avevate sottovalutato si rivelerà invece molto importante.