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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 13 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 13 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una situazione che vi aveva lasciato qualche dubbio può finalmente essere osservata da una prospettiva diversa. Una persona vi offrirà un punto di vista che non avevate considerato e potrebbe aiutarvi a prendere una decisione. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. In amore avete voglia di condividere qualcosa di nuovo: anche un piccolo progetto può riaccendere l’intesa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 agosto 2026), sarà difficile accontentarvi delle mezze verità e, probabilmente, non ne avrete nemmeno bisogno. Una conversazione diretta può chiarire una situazione che vi ha fatto perdere tempo. Sul lavoro siete in una fase nella quale conviene puntare sulla sostanza e lasciare perdere le rivalità. In amore avete bisogno di fiducia reciproca: se una persona vi dimostra presenza, non cercate ulteriori prove.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta una ventata di entusiasmo e vi aiuta a guardare oltre una routine diventata un po’ pesante. Un’idea legata a un viaggio, a un’attività nuova o a un progetto personale può iniziare a prendere forma. Sul lavoro avete bisogno di maggiore libertà di movimento. In amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, e questo potrebbe rendere interessante un incontro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un risultato concreto vi permette di capire che alcune fatiche non sono state inutili. Potreste ricevere una responsabilità maggiore o essere coinvolti in una decisione importante: prendetevi il tempo necessario prima di rispondere. In amore siete pronti a parlare di futuro, ma senza voler stabilire tutto nei dettagli. Una persona vicina apprezzerà soprattutto la vostra disponibilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 agosto 2026), avete bisogno di cambiare il modo in cui affrontate una questione, non necessariamente la questione stessa. Un’intuizione vi permette di trovare una strada più semplice e questo potrebbe sorprendervi. Sul lavoro non abbiate timore di proporre una soluzione insolita. In amore una conoscenza può diventare più interessante proprio perché non risponde ai vostri soliti schemi. Seguite la curiosità.

PESCI

Cari Pesci, una giornata che vi aiuta a recuperare fiducia. Potreste ricevere una risposta attesa oppure capire finalmente come affrontare una situazione che vi aveva creato qualche incertezza. Sul lavoro una collaborazione sarà più utile di quanto pensiate. Nei sentimenti cercate autenticità e non perfezione: una persona vi apprezza proprio per il vostro modo particolare di sentire le cose. La serata favorisce tranquillità e vicinanza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: un risultato concreto vi permette di capire che alcune fatiche non sono state inutili.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 10-16 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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