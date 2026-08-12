Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 12 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il vento cambia direzione e vi invita a guardare oltre ciò che è immediatamente visibile. Una piccola deviazione dai vostri programmi potrebbe portarvi esattamente dove dovevate arrivare. Nei sentimenti non cercate conferme continue: chi vi vuole bene saprà dimostrarlo con i fatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Terra vi sostiene con la sua forza silenziosa. È una giornata ideale per consolidare un progetto, fare pace con un pensiero che vi accompagna da tempo o semplicemente rallentare il passo. Un gesto inatteso renderà più caldo il clima in famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, le parole oggi hanno un peso speciale. Un dialogo apparentemente leggero può trasformarsi nell’inizio di una collaborazione o di un’amicizia importante. L’amore ritrova spontaneità e chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona fuori dagli schemi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con dolcezza e vi aiuta a leggere tra le righe delle situazioni. Fidatevi delle prime impressioni: potrebbero rivelarsi le più accurate. La serata invita a circondarvi delle persone che vi fanno sentire davvero a casa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 agosto 2026), il Sole illumina il vostro cammino, ma oggi la vera forza sarà l’umiltà. Un complimento sincero o un riconoscimento inatteso vi faranno capire che il vostro impegno non è passato inosservato. In amore lasciate parlare il cuore.

Vergine

Cari Vergine, non cercate la perfezione: cercate ciò che vi fa stare bene. Una soluzione semplice riuscirà a sciogliere una questione che sembrava complicata. Il cielo favorisce le decisioni pratiche e gli incontri costruttivi.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio torna protagonista e rende tutto più armonioso. Un rapporto che sembrava raffreddato ritrova calore grazie a una parola detta con sincerità. Sul lavoro il confronto sarà più utile della competizione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle vi chiedono di fidarvi del vostro istinto. C’è qualcosa che state intuendo da giorni e che oggi potrebbe trovare conferma. Nei sentimenti è il momento di lasciar cadere vecchi sospetti.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di esplorare vi accompagna fin dal mattino. Un invito, una proposta o un cambiamento improvviso renderanno la giornata più vivace. Lasciate spazio alla curiosità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ogni mattone posato con pazienza costruisce il futuro che desiderate. Una soddisfazione arriva senza fare rumore, ma avrà un valore importante. In famiglia torna un clima rasserenante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 12 agosto 2026), le idee si rincorrono come stelle nel cielo estivo. Una di queste merita attenzione perché potrebbe aprire una porta inattesa. Nei rapporti personali scegliete l’autenticità, anche se significa sorprendere qualcuno.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni diventano una corrente tranquilla che vi accompagna per tutta la giornata. Un ricordo piacevole o una coincidenza speciale vi farà sorridere. L’amore si nutre di gesti semplici e sinceri.