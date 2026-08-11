Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 11 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata può riportare alla luce un progetto che avevate messo momentaneamente da parte. Non è detto che dobbiate ripartire esattamente da dove vi eravate fermati: qualcosa nel frattempo è cambiato e potreste avere strumenti migliori per riuscire. Sul lavoro evitate di reagire immediatamente alle provocazioni, soprattutto se qualcuno cerca di coinvolgervi in una discussione inutile. In amore avete bisogno di capire cosa volete davvero, senza adattarvi continuamente alle esigenze degli altri. Una serata tranquilla vi aiuterà a fare chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 11 agosto 2026), avete bisogno di certezze, ma non tutte possono arrivare contemporaneamente. Oggi sarà utile concentrarvi su ciò che potete realmente controllare, soprattutto nelle questioni economiche e organizzative. Una persona potrebbe darvi un consiglio che inizialmente non vi convince, ma che merita di essere valutato. In amore c’è maggiore disponibilità al confronto e una piccola incomprensione può essere superata senza difficoltà. Ritrovate il piacere delle cose semplici.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è particolarmente attiva e rischiate di avere più idee di quante possiate concretamente sviluppare. Sceglietene una e portatela avanti fino in fondo: potrebbe diventare più importante del previsto. Nel lavoro una conversazione può mettere in moto una collaborazione interessante. In amore non abbiate paura di mostrare curiosità verso una persona che vi incuriosisce: un dialogo sincero potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Giornata vivace anche sul piano sociale.

CANCRO

Cari Cancro, dopo aver dedicato molto tempo alle esigenze degli altri, oggi sentite il bisogno di recuperare il vostro spazio. È una scelta legittima e non significa essere egoisti. Una questione legata alla famiglia può richiedere una soluzione pratica, ma riuscirete a gestirla con maggiore lucidità rispetto al passato. Sul lavoro non fatevi carico di responsabilità che non vi spettano. In amore avete bisogno di sentirvi compresi, non semplicemente ascoltati.

LEONE

Cari Leone, un riconoscimento potrebbe arrivare attraverso una persona dalla quale non ve lo aspettavate. Questo vi farà capire che il vostro impegno è stato osservato anche quando pensavate di lavorare nell’ombra. Sul lavoro è una giornata interessante per presentare una proposta o chiedere maggiore spazio. In amore, invece, provate a lasciare da parte il bisogno di avere sempre l’ultima parola. Una sorpresa può cambiare piacevolmente l’atmosfera.

VERGINE

Cari Vergine, non avete bisogno di risolvere tutto oggi. Alcune situazioni stanno semplicemente attraversando una fase di assestamento e forzarle potrebbe complicare le cose. Sul lavoro concentratevi sulle priorità e rimandate ciò che non è urgente. In campo sentimentale una persona potrebbe dimostrarvi affetto in una maniera diversa da quella che vi aspettavate: imparate a riconoscere anche i linguaggi dell’amore che non sono i vostri. Buona giornata per mettere ordine nei programmi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: non avete bisogno di risolvere tutto oggi. Alcune situazioni stanno semplicemente attraversando una fase di assestamento e forzarle potrebbe complicare le cose.