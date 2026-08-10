Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata assomiglia a un sentiero che si apre poco alla volta: non abbiate fretta di vedere subito il traguardo. Una scelta compiuta con serenità porterà frutti più avanti. Nei sentimenti il cuore ritrova il gusto della spontaneità, mentre sul lavoro una parola detta al momento giusto può cambiare il corso degli eventi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le energie della Terra vi accompagnano con discrezione e vi aiutano a consolidare ciò che conta davvero. È il momento ideale per dare spazio ai progetti che richiedono pazienza. In amore una carezza, uno sguardo o un gesto semplice parleranno più di qualsiasi promessa.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo porta movimento e curiosità. Un incontro inatteso oppure una notizia interessante potrebbe aprire una strada che non avevate ancora immaginato. Le relazioni sono favorite e il sorriso diventa il vostro migliore alleato.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina ciò che negli ultimi giorni sembrava confuso. Una questione familiare ritrova equilibrio e anche il vostro animo torna più leggero. Nei rapporti affettivi lasciate spazio alla tenerezza, senza paura di mostrare ciò che provate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 agosto 2026), il Sole vi invita a credere nelle vostre qualità senza trasformare ogni sfida in una competizione. Sul lavoro arriva una conferma incoraggiante. In amore qualcuno potrebbe sorprendervi con un’attenzione che non vi aspettavate.

Vergine

Cari Vergine, ogni cosa trova il proprio posto quando smettete di rincorrere la perfezione. Una decisione pratica semplifica la giornata e vi permette di dedicarvi a ciò che amate davvero. Il cuore chiede più leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, l’aria porta armonia e nuove occasioni di confronto. Un dialogo sincero rimette in ordine una relazione importante. Sul lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’intuito è la vostra bussola. Fidatevi delle sensazioni che provate davanti a una persona o a una proposta: difficilmente vi inganneranno. In amore cresce il desiderio di autenticità.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte sembra allargarsi e con esso aumenta la voglia di mettervi in cammino. Un invito o un’idea insolita rendono la giornata più vivace. I sentimenti si colorano di entusiasmo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la pazienza continua a essere la vostra forza. Un piccolo risultato vi farà capire che siete sulla strada giusta. In famiglia ritrovate un clima più disteso e anche il cuore si apre con maggiore fiducia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 agosto 2026), le stelle premiano chi osa guardare oltre le abitudini. Un’intuizione può diventare il punto di partenza di un progetto importante. Nei rapporti personali sorprendete con una scelta fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni scorrono limpide e vi aiutano a comprendere meglio voi stessi e chi vi circonda. Una buona notizia o un gesto affettuoso rendono la serata particolarmente serena.