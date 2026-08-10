Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una conversazione importante potrebbe cambiare il vostro atteggiamento verso una questione che vi ha lasciato perplessi. Non abbiate paura di rivedere una posizione: cambiare idea quando emergono nuovi elementi è un segno di intelligenza. Sul lavoro una collaborazione può diventare molto più produttiva se stabilite con chiarezza ruoli e obiettivi. In amore c’è voglia di leggerezza, ma anche di autenticità. Una persona potrebbe avvicinarsi più di quanto immaginiate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 agosto 2026), avete attraversato una fase nella quale avete dovuto osservare molto e agire poco. Ora qualcosa comincia a cambiare e potreste finalmente avere l’occasione di prendere una decisione. Sul lavoro non fatevi condizionare da chi cerca di rallentarvi. La vostra determinazione sarà utile, purché non diventi rigidità. In amore una situazione poco chiara merita una domanda diretta: meglio conoscere la verità che continuare a fare supposizioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di evasione è forte, ma non serve necessariamente partire per ritrovare entusiasmo. Potreste scoprire nuovi stimoli proprio modificando una piccola abitudine quotidiana. Nel lavoro una proposta diversa dal solito vi incuriosisce e potrebbe diventare utile nel lungo periodo. In amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere. Chi è solo dovrebbe frequentare ambienti nuovi: le occasioni migliori potrebbero arrivare fuori dalle solite conoscenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state raccogliendo lentamente i risultati di un percorso che non è stato sempre semplice. Una responsabilità che in passato vi pesava oggi potrebbe diventare un’occasione per dimostrare le vostre capacità. Sul lavoro non abbiate timore di chiedere ciò che ritenete giusto. Nei sentimenti siete meno chiusi del solito e questo può migliorare sensibilmente il rapporto con una persona importante. Anche un piccolo progetto condiviso può riaccendere entusiasmo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 agosto 2026), una giornata adatta a rompere uno schema. Non necessariamente con una decisione clamorosa: anche cambiare metodo, ambiente o modo di affrontare una questione può fare la differenza. Sul lavoro la vostra originalità viene apprezzata, soprattutto se riuscite a trasformare un’idea in qualcosa di concreto. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di essere voi stessi. Un incontro inatteso potrebbe incuriosirvi parecchio.

PESCI

Cari Pesci, state recuperando una maggiore fiducia nelle vostre capacità e oggi potreste accorgervi di quanto sia cambiato il vostro modo di affrontare le difficoltà. Una questione professionale o personale trova una soluzione grazie a una persona che decide di venirvi incontro. In amore cercate meno conferme e più presenza reale: un gesto concreto vi dirà molto più di tante parole. La serata favorisce il raccoglimento e le emozioni sincere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: una giornata adatta a rompere uno schema.