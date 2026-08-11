Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 12 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 12 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una nuova prospettiva arriva attraverso una persona con cui non avevate ancora avuto modo di confrontarvi davvero. Sul lavoro può nascere una collaborazione interessante, ma sarà importante stabilire fin dall’inizio quali sono gli obiettivi. In amore avete bisogno di sentirvi considerati e oggi potreste ricevere proprio quella conferma che aspettavate. Chi è single potrebbe vivere un incontro in un contesto insolito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 agosto 2026), siete in una fase in cui non avete più voglia di perdere tempo dietro situazioni poco chiare. Ed è un bene: oggi una decisione netta potrebbe liberarvi da un pensiero che vi accompagna da troppo. Sul lavoro scegliete con attenzione le vostre battaglie, perché non tutte meritano una risposta. In amore cresce il bisogno di autenticità. Una persona potrebbe finalmente mostrarvi le sue vere intenzioni.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta una buona dose di entusiasmo, soprattutto se avete la possibilità di progettare qualcosa per il futuro. Un viaggio, un corso, un nuovo interesse o anche una semplice idea possono diventare il punto di partenza per una fase più stimolante. Sul lavoro cercate di non annoiarvi da soli: se una situazione è diventata ripetitiva, provate a proporre un cambiamento. In amore avete voglia di ridere e stare bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che avevate accettato quasi controvoglia potrebbe rivelarsi utile per la vostra crescita. Qualcuno si accorgerà delle vostre capacità e questo può aprire una possibilità concreta. Sul lavoro non abbiate paura di far presente ciò che vi spetta. In amore siete più disponibili a parlare del futuro e questo può rafforzare una relazione. Chi è solo potrebbe essere attratto da una persona molto diversa dal solito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 agosto 2026), avrete poca voglia di seguire regole che non comprendete. Prima di rompere uno schema, però, cercate di capire se può essere modificato invece che eliminato completamente. Sul lavoro una soluzione originale può risolvere un problema che sembrava complicato. In amore una conversazione sorprendente vi farà guardare una persona con occhi nuovi. Non escludete a priori ciò che non avevate programmato.

PESCI

Cari Pesci, una giornata utile per recuperare fiducia dopo qualche incertezza. Una persona potrebbe darvi una conferma che aspettavate, oppure potreste semplicemente rendervi conto che una paura era più grande del problema reale. Nel lavoro affidatevi alla collaborazione e non cercate di fare tutto da soli. In amore avete bisogno di sentirvi accolti per quello che siete. Una serata intima e tranquilla sarà più gratificante di qualsiasi programma complicato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una giornata utile per recuperare fiducia dopo qualche incertezza.