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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 13 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 13 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 13 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può rimettere in moto una situazione rimasta troppo a lungo in attesa. Non serve accelerare: sarà più utile scegliere con attenzione la prossima mossa. Sul lavoro una persona potrebbe chiedervi di prendere posizione e sarà importante non farlo soltanto per compiacere gli altri. In amore avete bisogno di recuperare spontaneità. Una serata diversa dal solito può aiutarvi a ritrovare entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 13 agosto 2026), una questione che riguarda il futuro comincia a sembrarvi più gestibile. Forse non avete ancora tutte le risposte, ma almeno avete capito da dove partire. Sul lavoro la concretezza vi aiuta a evitare una complicazione e una scelta economica fatta con prudenza può rivelarsi azzeccata. In amore cercate meno rassicurazioni e più momenti da vivere insieme: la complicità cresce proprio nella quotidianità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, giornata piena di incroci, telefonate e possibilità. Potreste iniziare con un programma e ritrovarvi a metà giornata a seguire tutt’altra direzione: non è necessariamente un problema. Anzi, un cambiamento improvviso potrebbe portarvi verso una conoscenza interessante. Sul lavoro fate attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere. In amore una conversazione vivace riaccende la curiosità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di mettere una distanza tra voi e alcune preoccupazioni che avete assorbito dagli altri. Oggi sarà importante non trasformare ogni problema altrui in una vostra responsabilità. Sul lavoro riuscirete a essere più lucidi se procederete senza farvi coinvolgere dalle tensioni dell’ambiente. In amore una persona vicina potrebbe avere bisogno di una vostra parola, ma anche voi meritate ascolto e attenzione.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, una buona occasione può arrivare attraverso una persona che avete già incontrato in passato. Non è detto che si tratti di una proposta immediata: potrebbe essere semplicemente un contatto destinato a diventare utile più avanti. Sul lavoro avete bisogno di mostrare le vostre capacità senza esagerare. In amore una sorpresa vi farà capire che qualcuno osserva con attenzione ciò che fate. Giornata vivace e promettente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, state diventando più selettivi e questo è un bene. Non tutto deve essere sistemato immediatamente e non ogni richiesta merita una risposta positiva. Sul lavoro concentratevi su una questione alla volta: la qualità sarà più importante della quantità. Nei sentimenti potreste scoprire che una persona è molto più disponibile di quanto pensavate. Lasciate spazio a un dialogo senza preparare in anticipo ogni parola.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: state diventando più selettivi e questo è un bene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 10-16 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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