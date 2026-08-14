Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi spinge a guardare avanti, ma senza dimenticare ciò che avete imparato dalle esperienze recenti. Una decisione presa con calma potrebbe rivelarsi più importante di quanto immaginiate. Nel lavoro lasciate parlare i risultati; in amore, invece, una parola affettuosa può sciogliere una distanza.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata utile per consolidare, non per rivoluzionare. Una questione pratica trova una soluzione e vi permette di recuperare tranquillità. Il cuore chiede semplicità: stare accanto a chi vi fa sentire al sicuro sarà più gratificante di qualsiasi grande programma.

Gemelli

Cari Gemelli, l’aria porta movimento e nuove idee. Un incontro casuale potrebbe offrirvi uno spunto prezioso, magari proprio quando pensavate di avere già tutte le risposte. Nelle relazioni siete brillanti e comunicativi: approfittatene per dire qualcosa che da tempo tenete dentro.

Cancro

Cari Cancro, la sensibilità oggi vi permette di comprendere una situazione prima ancora che venga spiegata. Fidatevi di questa percezione, soprattutto nei rapporti personali. Una questione familiare può trovare un punto d’incontro. La sera favorisce la calma e le persone che considerate casa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 agosto 2026), la vostra presenza non passa inosservata. Potreste ricevere un riconoscimento, un invito o una proposta che riaccende l’ambizione. Non abbiate però fretta di dimostrare quanto valete: lasciate che siano gli altri ad accorgersene. In amore una sorpresa rende il cuore più leggero.

Vergine

Cari Vergine, il momento invita a semplificare. Troppe cose sono rimaste aperte contemporaneamente e oggi capirete quale merita davvero la vostra energia. Sul lavoro una soluzione concreta vi farà guadagnare tempo. Nei sentimenti meno analisi e più spontaneità: qualcuno aspetta soltanto un vostro gesto.

Bilancia

Cari Bilancia, una relazione può diventare il punto di partenza per qualcosa di nuovo. Un confronto sincero cambia il modo in cui guardate una situazione. Sul lavoro la collaborazione sarà più efficace della competizione. In amore il cielo favorisce chi decide di fare il primo passo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una risposta arriva attraverso un dettaglio apparentemente insignificante. Il vostro intuito coglierà ciò che gli altri non vedono e vi permetterà di muovervi con anticipo. Nei sentimenti cercate però di non mettere alla prova chi vi sta vicino: la fiducia va costruita, non verificata continuamente.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di un orizzonte diverso e il cielo sembra offrirvelo. Un progetto, un viaggio o anche soltanto una nuova idea può restituirvi entusiasmo. Sul lavoro evitate la monotonia e cercate stimoli. In amore una persona potrebbe sorprendervi proprio perché non seguirà le vostre aspettative.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata porta una conferma silenziosa ma importante. Qualcosa per cui avete lavorato a lungo comincia a dare segnali concreti. Non sottovalutate il valore dei piccoli progressi. In amore siete più disponibili del solito e questo aiuta a creare una complicità nuova.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 agosto 2026), le stelle premiano la vostra capacità di pensare diversamente. Un’idea insolita può trasformarsi in un’opportunità concreta, soprattutto se avrete il coraggio di proporla. Nei rapporti personali non abbiate paura di sorprendere: oggi proprio l’imprevisto può regalarvi qualcosa di bello.

Pesci

Cari Pesci, una sensazione che vi accompagna da qualche giorno trova finalmente una spiegazione. Il cielo vi aiuta a fare chiarezza e a recuperare fiducia nelle vostre scelte. In amore cercate vicinanza autentica, non parole perfette. Una serata tranquilla può regalarvi più emozioni di quanto pensiate.