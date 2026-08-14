Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 14 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 14 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata vi mette davanti a una scelta che riguarda soprattutto i rapporti con gli altri. Cercate di non dire sempre sì per evitare discussioni: anche i vostri desideri hanno valore. Sul lavoro una collaborazione può funzionare molto bene se chiarite subito ciò che vi aspettate. In amore una persona vicina ha bisogno di maggiore presenza. Chi è single potrebbe ricevere un invito interessante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 agosto 2026), avete finalmente l’occasione di spostare l’attenzione dal passato al futuro. Una situazione che vi ha fatto perdere tempo non merita più tutta questa energia. Sul lavoro potreste essere coinvolti in una decisione riservata o delicata: la vostra discrezione sarà apprezzata. In amore non cercate segnali nascosti ovunque. Una persona che vi vuole bene potrebbe essere molto più sincera di quanto pensiate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata perfetta per uscire dai percorsi già conosciuti. Un luogo diverso, una nuova attività o una persona incontrata casualmente possono offrirvi uno stimolo importante. Sul lavoro avete bisogno di maggiore autonomia e potreste trovare un modo per ottenerla. In amore il buonumore è contagioso: chi è single può vivere una situazione divertente che merita di essere approfondita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che avete preso tempo fa torna a chiedere attenzione, ma questa volta siete più preparati ad affrontarla. Sul lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate senza volerlo ammettere. Non sottovalutate il valore di un riconoscimento. In amore siete più aperti e meno rigidi: una conversazione sul futuro può diventare un momento di grande vicinanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 14 agosto 2026), avete bisogno di fare qualcosa che non rientri nella vostra solita routine. Un cambiamento piccolo ma concreto può avere un effetto sorprendente sul vostro umore. Sul lavoro un’idea che sembrava troppo ambiziosa può essere resa più realistica con qualche modifica. In amore non abbiate paura di mostrare entusiasmo. Una persona potrebbe essere attratta proprio dalla vostra spontaneità.

PESCI

Cari Pesci, riuscirete a mettere a fuoco una questione che negli ultimi giorni vi aveva lasciato confusi. Una persona potrebbe aiutarvi senza chiedere nulla in cambio e questo vi farà capire quanto siano importanti i rapporti costruiti nel tempo. Sul lavoro non sottovalutate una proposta soltanto perché arriva in una forma inattesa. In amore c’è bisogno di delicatezza, ma anche di chiarezza: dire ciò che sentite vi farà stare meglio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 14 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: riuscirete a mettere a fuoco una questione che negli ultimi giorni vi aveva lasciato confusi.