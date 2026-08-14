Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona potrebbe aiutarvi a vedere con maggiore chiarezza una questione sulla quale avete avuto troppi dubbi. Non abbiate paura di chiedere consiglio, soprattutto se dovete fare una scelta importante. Sul lavoro una collaborazione diventa più interessante e produttiva. In amore avete voglia di recuperare leggerezza: un invito o una piccola uscita possono riaccendere l’entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 agosto 2026), non avete più voglia di perdere tempo con situazioni ambigue e oggi potreste decidere di essere molto più diretti. È una scelta positiva, purché evitiate di trasformare la sincerità in durezza. Sul lavoro una vostra intuizione può anticipare una soluzione. In amore una persona potrebbe finalmente darvi una risposta che aspettavate da tempo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare prospettiva aumenta e potrebbe spingervi verso un’esperienza nuova. Anche una piccola novità nella routine può restituirvi energia. Sul lavoro siete favoriti se potete muovervi con una certa autonomia e proporre idee personali. In amore lasciate spazio all’imprevisto: una conoscenza nata quasi per caso potrebbe incuriosirvi molto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa che richiede tempo, ma oggi potreste ricevere un segnale concreto che conferma la bontà delle vostre scelte. Non abbiate fretta di arrivare alla conclusione: il percorso è importante quanto il risultato. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarsi maggiormente a voi. In amore siete pronti a parlare di progetti futuri con maggiore serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 agosto 2026), una giornata adatta a cambiare metodo. Forse non dovete abbandonare un progetto, ma soltanto affrontarlo da un’altra angolazione. Un’intuizione può risolvere un problema che vi sembrava difficile. In amore siete alla ricerca di qualcosa di autentico e poco convenzionale: chi saprà stimolare la vostra mente avrà una marcia in più.

PESCI

Cari Pesci, una risposta o una conferma vi aiuta a mettere ordine nei pensieri. Avete passato troppo tempo a immaginare scenari diversi e ora è arrivato il momento di guardare i fatti. Sul lavoro una persona può dimostrarsi più disponibile del previsto. In amore avete bisogno di delicatezza e comprensione: una serata tranquilla accanto alla persona giusta vi restituirà serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una risposta o una conferma vi aiuta a mettere ordine nei pensieri.