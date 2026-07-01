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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 luglio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno vivendo una fase di revisione. Vi state chiedendo se il percorso intrapreso sia quello giusto. In quale ambito? Tutti. State man mano acquisendo lucidità. Tutto sarà più chiaro. Servirà solo un po’ di pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), siete intuitivi e capaci di leggere tra le righe. E’ una vostra caratteristica che sarà messa in risalto in queste ore di inizio mese. Capitolo lavoro: nel corso delle prossime ore riuscirete a smascherare un falso alleato.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, un progetto che avete avviato da tempo richiede più fondi. Più di quanto avevate preventivato. Non scoraggiatevi: a breve arriverà una soluzione inaspettata. Amore? Avete voglia di libertà di volare alto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore di inizio luglio 2026 sentite il peso delle responsabilità e vi sembra che tutto dipenda solo da voi. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche con i capi. Non è proprio il momento giusto… Tranquilli: arriverà presto la resa dei conti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 1 luglio 2026), fase creativa e molto produttiva per molti di voi. Le stelle vi spingono a osare e a sperimentare. Forse siete un po’ sfuggenti in amore: il partner potrebbe lamentare una vostra mancanza… Non esagerate.

PESCI

Cari Pesci, siete tra i segni più romantici e fortunati della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, riceverete i complimenti che aspettavate da tempo. Bene così. Godetevi il momento.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi sorride in modo smagliante.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 GIUGNO-5 LUGLIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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