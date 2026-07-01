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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 luglio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la vostra energia torna a farsi sentire con forza. Avete davanti una giornata che vi invita a uscire dall’immobilismo e a prendere iniziative concrete. Nel lavoro potreste ricevere una risposta attesa oppure trovare una soluzione brillante a un problema che vi ha rallentato nelle ultime settimane. In amore il cuore torna protagonista: chi è in coppia riscopre il piacere della condivisione, mentre i single potrebbero essere colpiti da un incontro vivace e stimolante. Non lasciatevi frenare dalla paura di sbagliare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 luglio 2026), il cielo vi offre stabilità ma anche la possibilità di rinnovare alcune abitudini. Nel lavoro siete sempre molto affidabili e qualcuno potrebbe accorgersi finalmente del vostro impegno costante. È il momento ideale per programmare i prossimi passi senza fretta. In amore cercate serenità e rapporti sinceri. Una persona potrebbe sorprendervi con una dimostrazione d’affetto che vi farà sentire particolarmente apprezzati.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete tra i protagonisti della giornata. La vostra mente è veloce, le idee si moltiplicano e il desiderio di mettervi in gioco è fortissimo. Nel lavoro arrivano contatti interessanti, occasioni di confronto e possibilità di ampliare i vostri orizzonti. Chi cerca nuove opportunità potrebbe ricevere notizie incoraggianti. In amore il fascino è evidente e la vostra simpatia conquista facilmente chi vi circonda. Una giornata da vivere senza esitazioni.

CANCRO

Cari Cancro, sentite il bisogno di mettere ordine tra emozioni e pensieri. Alcune situazioni che vi hanno creato incertezza iniziano finalmente a trovare una direzione. Nel lavoro siete prudenti ma estremamente intuitivi, qualità che vi permettono di evitare errori. In amore il cielo protegge i rapporti autentici e favorisce i chiarimenti. È il momento giusto per lasciar parlare il cuore con naturalezza.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 luglio 2026), il Sole continua a regalarvi forza e voglia di emergere. Oggi potreste ricevere una conferma importante oppure essere chiamati a ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità. Nel lavoro siete determinati e pronti a dimostrare tutto il vostro valore. In amore cercate di non pretendere sempre risposte immediate. Un atteggiamento più disponibile renderà il dialogo molto più costruttivo.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata favorisce organizzazione e chiarezza. Avete finalmente l’occasione di sistemare questioni pratiche che vi hanno tolto serenità negli ultimi giorni. Nel lavoro la precisione continua a essere il vostro punto di forza, ma cercate anche di fidarvi un po’ di più dell’istinto. In amore il cielo invita a vivere le emozioni con maggiore spontaneità. Non tutto deve essere perfetto per essere bello.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la giornata favorisce organizzazione e chiarezza. Avete finalmente l’occasione di sistemare questioni pratiche che vi hanno tolto serenità negli ultimi giorni.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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