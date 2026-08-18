Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a non confondere la velocità con il progresso. Una situazione può maturare meglio se le concedete qualche giorno in più. Nel lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto prezioso; in amore, invece, una parola affettuosa può riaprire una porta che sembrava socchiusa soltanto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata porta il profumo delle cose concrete. Un progetto comincia a trovare una forma più definita e questo vi restituisce fiducia. Anche il cuore cerca stabilità: una presenza costante vale oggi più di una promessa brillante.

Gemelli

Cari Gemelli, l’aria si riempie di voci, incontri e possibilità. Una conversazione nata quasi per caso potrebbe diventare il principio di qualcosa di importante. Siate curiosi senza voler controllare ogni passaggio. In amore una sorpresa vi farà cambiare prospettiva.

Cancro

Cari Cancro, la Luna rende più intenso il vostro mondo interiore, ma anche più chiari alcuni sentimenti. Una persona cara potrebbe aver bisogno della vostra vicinanza. Non dimenticate però di ascoltare anche le vostre necessità. La sera porta un senso di pace.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 agosto 2026), la vostra luce oggi non ha bisogno di essere amplificata. Un riconoscimento arriva attraverso un gesto discreto, ma vi farà comprendere che siete sulla strada giusta. In amore abbassate per un momento le difese: mostrarsi vulnerabili può avvicinare molto.

Vergine

Cari Vergine, una piccola imperfezione non deve rovinarvi il quadro generale. Avete fatto molto e ora potete concedervi un po’ di leggerezza. Sul lavoro un dettaglio vi permetterà di risolvere una questione complicata. Nei sentimenti lasciate spazio all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio torna attraverso una scelta che avete rimandato. Dire ciò che pensate con gentilezza vi libererà da un peso. Sul lavoro una collaborazione può diventare più solida. In amore il dialogo apre una stagione più serena.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un’intuizione arriva prima delle spiegazioni e potrebbe essere proprio quella giusta. Non ignoratela. Sul lavoro saprete riconoscere una situazione da evitare; nel privato, invece, una persona potrebbe finalmente mostrarsi senza maschere. La sincerità vi farà bene.

Sagittario

Cari Sagittario, un orizzonte nuovo si apre davanti a voi. Potrebbe trattarsi di un progetto, di un viaggio o semplicemente del desiderio di imparare qualcosa di diverso. La curiosità sarà la vostra fortuna. In amore lasciate che il sorriso faccia il primo passo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il tempo sta lavorando a vostro favore. Un risultato costruito lentamente comincia a diventare visibile e vi restituisce fiducia. Non trasformate però ogni giornata in una lista di doveri: anche il cuore reclama attenzione. Una persona vicina vi sorprenderà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 agosto 2026), una coincidenza potrebbe avere più significato di quanto sembri. Un incontro o una proposta inattesa vi costringeranno a guardare una situazione da un’altra angolazione. È proprio ciò di cui avete bisogno. Nei sentimenti scegliete la libertà, ma anche la chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, le acque interiori si fanno più calme e questo vi permette di vedere meglio ciò che desiderate. Una risposta attesa può arrivare, oppure potreste scoprire che non vi serve più. In amore una confidenza crea un’intimità speciale.