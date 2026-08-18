Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 18 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 18 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni nel corso di queste ore di metà agosto 2026 diventano il vostro punto forza. Collaborazioni, amicizie e nuovi contatti possono aprire prospettive interessanti. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 agosto 2026), la determinazione sarà premiata nel corso di queste ore. Alcuni risultati arriveranno dopo un periodo di attesa. Per quanto riguarda il lavoro, evitate polemiche inutili. Non è proprio il momento giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria si fa sentire in queste ore di metà agosto. È una settimana favorevole per iniziare un nuovo progetto, programmare un viaggio o ampliare i vostri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, gli impegni aumentano in queste ore, ma anche le soddisfazioni. In famiglia il clima migliora e nei sentimenti sarà importante dedicare più tempo alle persone care. Non isolatevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 18 agosto 2026), la creatività sarà il vostro asso nella manica. Le idee innovative trovano spazio in queste ore. In amore lasciatevi sorprendere dagli eventi. Coraggio! Agite!

PESCI

Cari Pesci, settimana di recupero, sia emotivo sia pratico per molti di voi. Una questione rimasta in sospeso trova finalmente una soluzione. Nei sentimenti cresce la complicità e torna il desiderio di costruire qualcosa di importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: in amore lasciatevi sorprendere dagli eventi.