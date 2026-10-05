Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 5 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 5 ottobre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi invita a guardare con occhi nuovi una questione che sembrava già definita. Non abbiate fretta di imporre la vostra soluzione: un confronto può far emergere un dettaglio utile e cambiare il corso delle cose. Nel lavoro avete energia da spendere, ma scegliete con attenzione dove investirla. In amore torna il desiderio di una passione viva, capace di rompere la routine.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 ottobre 2026), il cielo vi chiede di non trascurare il benessere quotidiano: anche una piccola modifica alle vostre abitudini può restituirvi equilibrio. Sul lavoro potreste dover affrontare una spesa o una decisione concreta, ma avete gli strumenti per valutare con lucidità. Non fatevi carico di tutto per abitudine. In amore la dolcezza passa anche attraverso il tempo che riuscite a dedicare a chi vi è vicino.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata vivace, nella quale la fantasia può diventare una risorsa anche nelle questioni più pratiche. Avete voglia di sperimentare, di incontrare persone e di dare spazio a un progetto personale. Nel lavoro un’idea originale merita di essere sviluppata, senza pretendere che tutti la comprendano al primo momento. In amore lasciatevi sorprendere: una situazione leggera può acquistare un significato inatteso.

CANCRO

Cari Cancro, la casa, gli affetti e le vostre radici tornano al centro dei pensieri. Potreste sentire il bisogno di sistemare qualcosa nell’ambiente in cui vivete oppure di recuperare un dialogo familiare. Nel lavoro non lasciate che una tensione esterna condizioni il vostro umore: concentratevi su ciò che dipende da voi. In amore cercate protezione, ma ricordate che anche voi potete essere un porto sicuro per l’altra persona.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 5 ottobre 2026), avete voglia di dare una direzione più ambiziosa ai vostri progetti. Una persona potrebbe affidarvi un compito importante oppure chiedere il vostro parere su una questione delicata: prendetevi il tempo necessario prima di rispondere. La giornata favorisce la visibilità, ma anche la capacità di lavorare dietro le quinte. In amore un po’ di generosità può sciogliere una distanza che si era creata senza una vera ragione.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi spingono a guardare oltre l’immediato e a non limitarvi alla soluzione più semplice. Potrebbe nascere il desiderio di imparare qualcosa di nuovo o di approfondire un argomento che vi interessa da tempo. Nel lavoro una verifica accurata vi consentirà di procedere con maggiore sicurezza. In amore non cercate sempre la spiegazione perfetta: a volte un’emozione va accolta prima di essere capita.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete voglia di dare una direzione più ambiziosa ai vostri progetti.