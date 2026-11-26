Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 novembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 novembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, un’occasione per mettersi alla prova potrebbe arrivare attraverso una persona che riconosce le vostre capacità. Nel lavoro è il momento di dare valore all’esperienza maturata, senza temere di assumere un’iniziativa autonoma. Una trattativa richiede attenzione ai dettagli, ma può portare a un risultato soddisfacente. In amore si avverte il desiderio di maggiore partecipazione: un rapporto cresce quando entrambi sono disposti a fare un passo verso l’altro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la casa, la famiglia e il benessere personale tornano al centro dei pensieri. Potrebbe esserci una decisione da prendere riguardo a un acquisto o alla gestione di alcune risorse, ma la prudenza permetterà di evitare errori. Nel lavoro la continuità paga, anche se qualche risultato tarda ad arrivare. In amore si cerca una presenza affidabile, capace di offrire serenità senza limitare il bisogno di autonomia.

Gemelli

Cari Gemelli, un confronto stimolante può diventare l’inizio di una collaborazione o di un progetto interessante. Le capacità comunicative sono un punto di forza, soprattutto per chi deve convincere, proporre o trovare nuovi interlocutori. Attenzione, però, a non disperdere le energie inseguendo ogni possibilità. In amore la curiosità favorisce gli incontri e rende più vivace la vita di coppia: condividere un’esperienza insolita può riaccendere l’intesa.

Cancro

Cari Cancro, alcune questioni personali meritano di essere affrontate senza rimandare ulteriormente. Nel lavoro è possibile ottenere maggiore considerazione, soprattutto se si riesce a mostrare con chiarezza il valore del proprio contributo. Le responsabilità familiari vanno gestite con equilibrio, evitando di sacrificare sempre le proprie esigenze. In amore si apre uno spazio per recuperare fiducia e comprensione, a patto di non nascondere ciò che provoca insoddisfazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 novembre 2026), la determinazione può aiutare a raggiungere un obiettivo che richiede coraggio e capacità di assumersi responsabilità. Nel lavoro una persona influente potrebbe offrire un consiglio utile, ma le decisioni finali dovranno essere prese in piena autonomia. Prudenza nelle spese e nelle iniziative troppo ambiziose. In amore il desiderio di passione è forte: chi è solo può vivere un incontro coinvolgente, mentre le coppie hanno bisogno di ritrovare complicità.

Vergine

Cari Vergine, un’attività che richiede organizzazione e metodo può dare soddisfazioni, soprattutto se si riesce a trovare una soluzione a un problema rimasto aperto. Nel lavoro sarà utile distinguere le questioni urgenti da quelle che possono attendere, senza caricarsi di responsabilità altrui. Anche il tempo libero merita una programmazione diversa. In amore bisogna evitare di soffermarsi troppo sui difetti: un atteggiamento più morbido favorisce la vicinanza.

Bilancia

Cari Bilancia, un accordo o una collaborazione possono rappresentare un passaggio importante, purché ci sia chiarezza sulle rispettive aspettative. La capacità di mediazione sarà preziosa, ma non deve trasformarsi nella rinuncia alle proprie necessità. Le amicizie possono offrire occasioni piacevoli e nuovi stimoli. In amore si cerca armonia, ma anche una maggiore spontaneità: lasciarsi andare a un’emozione senza controllare tutto può fare la differenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni complesse sarà un vantaggio. Nel lavoro potrebbe essere necessario affrontare una questione economica, rivedere un incarico o chiarire le condizioni di un accordo. Meglio agire con discrezione e senza anticipare le proprie mosse. In amore, invece, è importante non tenere tutto dentro: una confidenza sincera può avvicinare anche chi negli ultimi tempi ha preferito mantenere le distanze.

Sagittario

Cari Sagittario, una nuova prospettiva può arrivare da un contatto, da una proposta o da un’esperienza lontana dalle abitudini. Il lavoro beneficia della disponibilità a imparare e a sperimentare, ma ogni iniziativa deve avere basi solide. Chi desidera cambiare strada dovrebbe informarsi prima di prendere decisioni definitive. In amore cresce la voglia di condividere passioni e interessi: una coppia che guarda nella stessa direzione trova nuova energia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la gestione delle responsabilità richiede una revisione, soprattutto se gli impegni si sono accumulati. Nel lavoro è possibile ottenere un risultato concreto grazie alla perseveranza, ma sarà importante non voler controllare ogni passaggio. Una questione burocratica o finanziaria può essere risolta con pazienza. In amore serve maggiore disponibilità a mostrare affetto: non sempre chi vi sta accanto riesce a intuire ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 26 novembre 2026), un progetto originale può prendere forma grazie a un confronto con persone che condividono interessi e ambizioni. Le idee sono numerose, ma per trasformarle in risultati bisogna individuare un obiettivo preciso e procedere con metodo. Anche sul piano sociale si aprono possibilità interessanti. In amore il bisogno di indipendenza resta forte, ma non deve diventare una barriera: un rapporto autentico lascia spazio a entrambi.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità può trasformarsi in una risorsa preziosa, soprattutto nelle attività che richiedono fantasia e capacità di comprendere gli altri. Nel lavoro una proposta merita attenzione, anche se sarà necessario valutarne con realismo tempi e vantaggi. Non trascurate una questione pratica che richiede una risposta. In amore cresce il desiderio di intimità e dolcezza: un gesto premuroso può restituire serenità a un rapporto.