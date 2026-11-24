Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 25 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 25 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un rapporto professionale o personale può richiedere una verifica, soprattutto se negli ultimi tempi avete dato più di quanto ricevuto. È importante ristabilire un equilibrio senza trasformare ogni confronto in uno scontro. Nel lavoro le capacità diplomatiche restano preziose, ma dovete imparare a esprimere con maggiore decisione le vostre idee. In amore si avverte il bisogno di complicità: un’iniziativa condivisa può riaccendere l’entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 novembre 2026), la concentrazione sarà una risorsa importante per affrontare una questione che richiede riservatezza e lucidità. Nel lavoro potreste accorgervi che una strategia deve essere modificata, oppure che è arrivato il momento di chiedere condizioni più adeguate. Non sottovalutate i dettagli di un accordo. In amore, invece, è preferibile superare le diffidenze e parlare con chiarezza: un sentimento può rafforzarsi quando non si ha paura di mostrarsi vulnerabili.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la curiosità spinge a guardare oltre le abitudini e a cercare nuovi stimoli. Un’attività di studio, una conoscenza o un progetto legato a un ambiente diverso dal solito possono aprire prospettive interessanti. Nel lavoro bisogna evitare l’improvvisazione e dare una forma concreta alle intuizioni. In amore torna il desiderio di vivere esperienze coinvolgenti: chi è in coppia può riscoprire il piacere di fare programmi insieme.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione legata alle responsabilità professionali o alla gestione del tempo richiede una soluzione definitiva. Avete la capacità di portare avanti anche gli impegni più complessi, ma non è necessario occuparvi personalmente di ogni dettaglio. Delegare può rivelarsi una scelta intelligente. In amore serve maggiore apertura: chi vi sta accanto potrebbe desiderare più partecipazione emotiva, non soltanto affidabilità e presenza nei momenti difficili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 25 novembre 2026), un’idea fuori dagli schemi può attirare l’attenzione e diventare il punto di partenza per una nuova esperienza. Nel lavoro è utile confrontarsi con persone che hanno competenze differenti dalle vostre: uno scambio di opinioni può far emergere soluzioni originali. Non trascurate, però, gli aspetti pratici. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di essere voi stessi, ma anche di costruire un’intesa fondata sulla fiducia e sulla trasparenza.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi permette di cogliere opportunità che potrebbero sfuggire a uno sguardo troppo razionale. Nel lavoro una capacità creativa o una particolare attenzione verso gli altri possono diventare elementi di forza, soprattutto se saprete presentarli con sicurezza. Le questioni economiche richiedono comunque prudenza e concretezza. In amore è il momento di dare spazio ai sentimenti senza idealizzare troppo una persona: la sincerità aiuta a capire ciò che può davvero durare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità vi permette di cogliere opportunità che potrebbero sfuggire a uno sguardo troppo razionale.