Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 23 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 23 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una questione che riguarda il tuo futuro professionale merita di essere affrontata con maggiore coraggio. Potresti sentire il bisogno di cambiare qualcosa, uscire da una situazione ripetitiva o recuperare un progetto che avevi accantonato. Le idee non mancano, ma è importante capire quali abbiano davvero le basi per svilupparsi. Nei rapporti personali cerca di non imporre sempre il tuo punto di vista. In amore un gesto di apertura può riavvicinare una persona con cui c’è stato qualche momento di distanza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 novembre 2026), la necessità di fare chiarezza su alcune questioni materiali diventa più evidente. Potresti dover rivedere un accordo, organizzare una spesa o prendere una decisione che riguarda la casa. Non avere fretta: la tua capacità di valutare i dettagli ti permetterà di evitare errori. Nel lavoro un’attività portata avanti con costanza può finalmente offrire qualche soddisfazione. In amore desideri certezze, ma anche maggiore coinvolgimento. Chi vive una relazione dovrebbe trovare il tempo per parlare di un desiderio che riguarda entrambi.

GEMELLI

Cari Gemelli, le occasioni migliori possono arrivare attraverso il confronto con gli altri. Una conoscenza, una telefonata o una proposta inattesa potrebbero offrirti uno spunto interessante per il lavoro. Hai bisogno di movimento e di stimoli, ma attenzione a non iniziare troppe cose senza portarne a termine nessuna. La capacità di scegliere farà la differenza. In amore torna la voglia di divertirti e di conoscere persone nuove. Le coppie possono ritrovare entusiasmo dedicandosi a un’attività diversa dal solito.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento di riconoscere quanto hai fatto e di non sottovalutare i risultati raggiunti. Nel lavoro potresti dover difendere una posizione o chiedere maggiore chiarezza su un incarico. La sensibilità ti aiuta a comprendere le persone, ma non deve trasformarsi nella tendenza ad assorbire ogni loro problema. In famiglia cerca una distribuzione più equilibrata degli impegni. In amore hai bisogno di sentirti considerato: non aspettare che siano gli altri a intuire le tue necessità, prova a esprimerle apertamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 23 novembre 2026), una bella determinazione può aiutarti a superare un ostacolo e a recuperare fiducia nelle tue possibilità. Nel lavoro hai l’occasione di valorizzare un talento, assumere un ruolo di maggiore responsabilità o presentare un progetto personale. Prima di prendere decisioni economiche importanti, però, verifica ogni dettaglio. Non tutto ciò che appare promettente offre risultati immediati. In amore il desiderio di passione è forte e può riaccendere un rapporto che aveva perso un po’ di vivacità. I single dovrebbero mostrarsi senza timidezze.

VERGINE

Cari Vergine, alcune abitudini potrebbero non essere più adatte alle esigenze attuali e sarà utile rivedere il modo in cui organizzi le giornate. Nel lavoro una questione tecnica o amministrativa richiede precisione, ma non devi perdere troppo tempo su particolari secondari. Una persona fidata può aiutarti a trovare una soluzione più semplice. Anche sul piano personale è importante alleggerire le aspettative. In amore cerca di non soffermarti soltanto su ciò che manca: un atteggiamento più disponibile può riportare serenità e complicità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 23 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: una bella determinazione può aiutarti a superare un ostacolo.