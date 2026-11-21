Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 22 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 22 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una questione professionale potrebbe richiedere una presa di posizione. Avete energia e iniziativa, ma dovete imparare a dosarle. Se una persona vi interessa, non nascondete il desiderio di avvicinarvi dietro un atteggiamento troppo distaccato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 novembre 2026), potreste essere chiamati a valutare un acquisto. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra esperienza rappresenta un punto di forza, anche se qualche cambiamento organizzativo potrebbe inizialmente infastidirvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, un incontro o uno scambio di opinioni può rivelarsi più importante del previsto. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i progetti che richiedono inventiva. In amore la curiosità è un motore importante.

CANCRO

Cari Cancro, le questioni personali meritano uno spazio maggiore. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile recuperare fiducia attraverso un incarico nel quale dimostrare sensibilità e competenza. In amore non avere paura di chiedere ciò di cui avete bisogno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 22 novembre 2026), avete bisogno di misurarvi con obiettivi ambiziosi. Una responsabilità nuova può offrirvi l’occasione di dimostrare capacità di guida. Per quanto riguarda il lavoro, il confronto con una persona competente può aiutarvi a perfezionare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, un impegno che richiede precisione può assorbire buona parte delle vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, potreste dover correggere una scelta. Non tutto deve essere spiegato o pianificato per funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: un incontro o uno scambio di opinioni può rivelarsi più importante del previsto.