Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 16 al 22 novembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 16 al 22 novembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 16 al 22 novembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, alcuni legami sono cambiati proprio a causa di un atteggiamento brusco e netto manifestato negli ultimi mesi. Il cielo è comunque favorevole: il Sole sarà amico. La vita sentimentale andrà curata un po’ di più. I rapporti che funzionano non risentiranno delle tensioni che ci saranno nell’aria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avete vissuto parecchi alti e bassi, anche dal punto di vista lavorativo. C’è chi lamenta una mancanza di budget e chi, dal punto di vista pratico, deve fare i conti con le tensioni accumulate negli ultimi mesi. Le giornate più belle per l’amore saranno quelle di fine mese. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, avere Marte, Giove, Saturno e addirittura Urano dalla parte giusta rappresenta un elemento favorevole. Amore? Il quadro sembra davvero interessante e chissà che proprio a breve non arrivi una bella conferma. Questo è un mese favorevole per i contatti e gli accordi.

CANCRO

Cari Cancro, vi trovate in una posizione favorevole per quanto riguarda le questioni di lavoro. A novembre non c’è una spinta particolarmente forte, ma riuscite a mantenere ciò che avete portato avanti fino ad oggi e avete le risorse per dare il meglio. Attenzione all’aspetto fisico: cercate di concedervi qualche pausa in più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 16 al 22 novembre 2026), è un mese di recupero. È vero che Mercurio e Sole navigano contro ma ci sono anche molti pianeti a favore. Non dovete preoccuparvi più di tanto. Forse avete grandi aspirazioni, volete andare avanti e portare a compimento progetti ambiziosi. Interessanti le giornate che seguono il 22.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un mese di riscatto, importante e, più che altro, caratterizzato da un atteggiamento diverso rispetto al passato. Le cose si muovono in maniera lenta, ma questo in fondo è un bene, così avrete modo di riflettere. Per quanto riguarda l’amore, chi ha una storia continuerà a viverla, mentre chi è single andrà avanti giorno per giorno, senza grandi novità.

BILANCIA

Cari Bilancia, quello di novembre è un mese in cui bisogna saldare conti in sospeso e che porta anche buoni auspici, perché Venere transita nel segno. Le alleanze vanno gestite con attenzione, altrimenti si rischia di discutere. Bisogna capire, per esempio, cosa accade attorno a venerdì 20.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, novembre è il vostro mese. Il Sole transita nel segno e avrete Mercurio a favore. Dal 25 sarà attivo Marte, il pianeta che vi governa. La massima attenzione va rivolta ancora una volta alle questioni che non dipendono da voi, ma che negli ultimi mesi sono state fonte di preoccupazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, chi ha la possibilità di viaggiare, spostarsi e avere contatti con l’estero o con altre città sarà ancora più favorito dalle stelle di novembre. C’è poco spazio per i dubbi che riguardano la vita e, anche qualora si presentasse un problema, riuscirete a superarlo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’aspetto più importante di novembre riguarda il lavoro. Concentratevi su ciò che dovete fare, anche in vista del 2027, perché il prossimo sarà un anno di vittorie. Mercurio protegge l’aspetto pratico. Dovrete fare qualche conto, ma alla fine, anche se avete affrontato delle difficoltà, riuscirete a superare la salita.

ACQUARIO

Cari Acquario, il mese di novembre è un mese che cerca di farvi stare meglio. Di recente avete lottato per tenervi a galla e vi siete impegnati per ottenere un contratto o raggiungere un accordo. Tutto è andato un po’ a rilento e, in casi eccezionali, avete dovuto affrontare anche perdite economiche. Quello che state vivendo non sarà un mese eclatante per le risposte lavorative e personali, ma qualcosa in più arriverà.

PESCI

Cari Pesci, il prossimo sarà un anno di rivalsa, ma bisogna agire per tempo. È il caso di avanzare già adesso delle richieste e portare avanti idee vincenti, ricordando che, dal punto di vista temporale, fino all’estate del prossimo anno avremo un cielo favorevole. Chi è in coppia continuerà a vivere la propria relazione pensando a grandi progetti per il futuro.

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