Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 16 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 16 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vita personale reclama maggiore attenzione e potresti sentire il bisogno di recuperare un interesse che avevi accantonato. Un’attività artistica, un progetto culturale o semplicemente la frequentazione di persone stimolanti possono aiutarti a ritrovare entusiasmo. Sul lavoro una collaborazione funziona meglio se le aspettative vengono chiarite fin dall’inizio. In amore non accontentarti di un equilibrio soltanto apparente: hai bisogno di sentirti coinvolto e ascoltato. Un rapporto può migliorare quando entrambi imparano a esprimere apertamente i propri desideri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 novembre 2026), una questione che riguarda la fiducia può diventare centrale, sia nell’ambiente professionale sia nella vita privata. Hai bisogno di capire chi condivide davvero i tuoi obiettivi e chi, invece, si limita a seguire la convenienza del momento. Nel lavoro una scelta ponderata può permetterti di evitare complicazioni successive, mentre sul piano economico è utile controllare con attenzione impegni e scadenze. In amore le emozioni sono intense, ma non devi trasformare ogni incertezza in un motivo di sospetto. La chiarezza sarà la tua migliore alleata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una nuova esperienza può restituirti entusiasmo e aiutarti a guardare con maggiore fiducia alle prospettive future. Potrebbe trattarsi di un’attività da imparare, di un contatto professionale oppure di un progetto che richiede di uscire dalle abitudini. La voglia di fare è tanta, ma cerca di non trascurare gli impegni già assunti. In amore hai bisogno di una persona che sappia condividere i tuoi interessi senza spegnere la tua indipendenza. Le coppie possono ritrovare complicità attraverso un’iniziativa fuori dall’ordinario.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione legata alla tua posizione o alle responsabilità che ricopri merita una valutazione attenta. Potresti renderti conto che è necessario ridistribuire alcuni compiti oppure stabilire condizioni più chiare con chi collabora con te. Le capacità organizzative non ti mancano, ma non devi trasformarti nell’unica persona chiamata a risolvere tutto. In amore è importante ritrovare una dimensione meno severa: concediti un momento di leggerezza e non aspettare sempre l’occasione perfetta per dimostrare affetto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 16 novembre 2026), un’idea che nasce dalla tua curiosità potrebbe diventare un’occasione concreta, soprattutto se trovi qualcuno disposto a condividerne lo sviluppo. Le attività innovative e i progetti che richiedono capacità di immaginare soluzioni diverse sono favoriti, ma servirà anche un’organizzazione precisa. Una nuova conoscenza può ampliare il tuo giro di amicizie e offrirti stimoli inattesi. In amore hai bisogno di sentirti libero di essere te stesso: le relazioni migliori saranno quelle capaci di unire complicità, rispetto e autonomia.

PESCI

Cari Pesci, una soddisfazione personale può arrivare attraverso un’attività nella quale hai investito sensibilità e impegno. Nel lavoro non lasciare che l’incertezza ti impedisca di presentare una proposta o di chiedere maggiore considerazione: le tue capacità meritano di essere valorizzate. È utile anche distinguere le intuizioni dalle aspettative, soprattutto quando si tratta di questioni economiche. In amore cresce il desiderio di una presenza autentica. Le coppie possono ritrovare una maggiore vicinanza, mentre i single dovrebbero dare tempo alle nuove conoscenze di mostrare il loro valore.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una soddisfazione personale può arrivare attraverso un’attività nella quale hai investito sensibilità e impegno.