Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 9 al 15 novembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 9 al 15 novembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 9 al 15 novembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con una buona dose di energia. In amore è importante evitare discussioni inutili e lasciare spazio al dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano occasioni per dimostrare il proprio valore. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere novità nei prossimi giorni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, concretezza e pazienza possono fare la differenza. In amore le stelle invitano a parlare con maggiore chiarezza. Lavoro? Nel settore professionale sarà utile concentrarsi sulle priorità senza disperdere energie. Il fine settimana favorirà il recupero delle energie.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana può essere movimentata e ricca di contatti. Telefonate, incontri e nuove conoscenze possono aprire prospettive interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, cresce la voglia di fare. Buone intuizioni per chi lavora nel settore della comunicazione.

CANCRO

Cari Cancro, dopo un periodo caratterizzato da qualche tensione, questa settimana permette di recuperare gradualmente serenità. Per quanto riguarda il lavoro, alcune responsabilità aumentano, ma rappresentano anche un’occasione per ottenere maggiore considerazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 9 al 15 novembre 2026), la determinazione non manca e potrebbe essere proprio questa qualità a permettere di superare un ostacolo sul lavoro. In amore la passione cresce.

VERGINE

Cari Vergine, giornate utili per mettere ordine. Potrebbe essere necessario sistemare una questione rimasta in sospeso da tempo. Dal punto di vista lavorativo, precisione e organizzazione saranno fondamentali. Un ritmo più equilibrato può aiutare a mantenere alta la concentrazione.

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi potrebbero trovarsi davanti a una scelta. In amore sarà necessario capire cosa si desidera realmente. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili nuovi contatti e proposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, potreste sentire crescere il desiderio di voltare pagina. In amore le emozioni saranno forti. Capitolo lavoro: non mancano le ambizioni. Un risultato atteso potrebbe essere più vicino del previsto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avete voglia di movimento e novità. Le giornate centrali della settimana possono essere particolarmente interessanti per gli incontri e per i rapporti sociali. Capitolo lavoro: sarà utile guardare avanti senza lasciarsi condizionare da una delusione recente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la settimana favorisce chi ha obiettivi chiari e non vuole perdere tempo. In amore potrebbe esserci bisogno di maggiore disponibilità verso il partner. Per quanto riguarda il lavoro, possono arrivare conferme dopo un periodo di attesa.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana caratterizzata da nuove idee. La voglia di cambiare aumenta e potrebbe riguardare sia il lavoro sia la vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, una proposta può apparire interessante, ma prima di decidere sarà necessario capire se offre davvero le garanzie desiderate.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni saranno importanti e potrebbero portare a rivedere alcune convinzioni. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna evitare di sottovalutare le proprie capacità.

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