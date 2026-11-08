Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 9 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 9 novembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la voglia di ottenere risultati concreti si accompagna a una certa insofferenza verso chi continua a rimandare decisioni importanti. Nel lavoro puoi assumere un ruolo più attivo, soprattutto se hai un progetto da presentare o una competenza da far valere: cerca però di non trasformare ogni confronto in una sfida personale. Sul piano sentimentale emerge il bisogno di maggiore partecipazione. Le coppie possono discutere di una scelta da condividere, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che non si lascia conquistare facilmente.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 novembre 2026), le questioni materiali occupano una parte importante dei tuoi pensieri, ma non tutto deve essere valutato soltanto in termini di convenienza. Puoi individuare un modo più efficace per amministrare le risorse oppure trovare una soluzione a un problema pratico che si trascina da tempo. Nel lavoro la costanza paga, anche se qualche risultato potrebbe richiedere ancora pazienza. In amore hai bisogno di sentirti apprezzato e considerato: un rapporto che offre sicurezza può diventare anche il punto di partenza per nuovi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, un cambiamento di prospettiva può aiutarti a uscire da una situazione che sembrava ripetitiva. Hai voglia di conoscere, sperimentare e mettere alla prova le tue capacità, soprattutto in un ambiente professionale che ti lasci maggiore libertà. Una conversazione potrebbe rivelarsi più utile di una lunga attesa, quindi non sottovalutare il valore dei contatti. In amore torna il desiderio di divertimento e complicità: chi è single può vivere una conoscenza stimolante, mentre le coppie hanno bisogno di ritrovare interessi comuni.

CANCRO

Cari Cancro, alcune questioni del passato possono tornare alla tua attenzione, ma questa volta hai strumenti diversi per affrontarle. Nel lavoro potresti essere chiamato a gestire una situazione delicata oppure a prendere una decisione che riguarda la tua posizione: fidati dell’esperienza maturata, senza lasciarti condizionare dai giudizi esterni. Anche la sfera familiare richiede sensibilità, ma non devi assumerti ogni responsabilità. In amore è importante ritrovare un clima di fiducia e sentirti libero di esprimere ciò che provi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 9 novembre 2026), il desiderio di affermarti è forte e può spingerti a cercare nuove occasioni per mettere in luce il tuo talento. Nel lavoro una proposta o un incarico potrebbero offrirti maggiore visibilità, ma sarà necessario dimostrare anche capacità di ascolto e collaborazione. Le stelle invitano a non trascurare gli aspetti economici di un progetto prima di prendere una decisione. In amore hai bisogno di entusiasmo e di attenzioni: una persona capace di sorprenderti potrebbe risvegliare un interesse che credevi sopito.

VERGINE

Cari Vergine, la necessità di fare ordine non riguarda soltanto gli impegni, ma anche le aspettative che hai costruito negli ultimi tempi. Nel lavoro puoi rivedere un accordo, correggere una strategia o recuperare un’attività che merita di essere portata a termine. La tua capacità di analisi resta preziosa, purché non diventi un ostacolo quando arriva il momento di scegliere. In amore cerca di non concentrarti esclusivamente sui difetti: valorizzare quello che funziona può aiutarti a vivere i rapporti con maggiore serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il desiderio di affermarti è forte e può spingerti a cercare nuove occasioni.