Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 7 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 7 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vita sociale può diventare una fonte di energia e di opportunità. Avete bisogno di confrontarvi con persone che sappiano stimolare la vostra curiosità e potreste trovare attraverso una nuova conoscenza un’idea interessante anche per il lavoro. Le collaborazioni sono favorite, purché non siate sempre voi ad adattarvi alle esigenze altrui. In amore torna il desiderio di costruire un’intesa equilibrata. Chi vive una relazione può affrontare un argomento rimasto in sospeso, mentre i single dovrebbero prestare attenzione a una persona che dimostra interesse con continuità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 novembre 2026), la determinazione vi aiuta a recuperare il controllo di una situazione che negli ultimi tempi vi ha creato qualche preoccupazione. Nel lavoro potete affrontare una trattativa, rivedere un accordo o prepararvi a una scelta importante. Le questioni finanziarie richiedono prudenza, soprattutto se coinvolgono altre persone. Non è necessario mostrare a tutti le vostre intenzioni: una certa riservatezza può essere utile. In amore avete bisogno di profondità e di lealtà, ma cercate di non trasformare ogni dubbio in un motivo di confronto. La fiducia deve poter crescere senza continue verifiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di ampliare i vostri orizzonti si accompagna a un desiderio concreto di cambiamento. Un viaggio, un corso di formazione o un progetto legato a un ambiente diverso dal solito possono offrirvi nuovi stimoli. Nel lavoro è importante non sottovalutare le opportunità che arrivano attraverso contatti e conoscenze. Avete bisogno di sentirvi liberi, ma anche di dare continuità alle vostre iniziative. In amore cercate una persona con cui condividere esperienze e interessi. Le coppie possono ritrovare entusiasmo dedicando maggiore spazio ai progetti comuni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra attenzione è rivolta ai risultati e alla necessità di consolidare quanto avete costruito. Nel lavoro potreste essere chiamati a gestire una responsabilità aggiuntiva oppure a prendere una decisione che avrà conseguenze nel tempo. Non abbiate timore di chiedere una collaborazione: delegare non significa perdere il controllo. Sul piano economico è utile mantenere un atteggiamento realistico. In amore, invece, cercate di non apparire troppo distanti. Le persone che vi sono vicine hanno bisogno di percepire anche il vostro coinvolgimento emotivo, non soltanto la vostra affidabilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 7 novembre 2026), la creatività può suggerirvi una strada alternativa per affrontare una questione che sembrava bloccata. Nel lavoro siete portati a sperimentare e potreste trovare una soluzione originale a un problema organizzativo. Un progetto indipendente merita di essere approfondito, purché valutiate con attenzione le risorse necessarie. Le amicizie possono offrirvi occasioni di confronto e nuove prospettive. In amore avete bisogno di spontaneità e di un rapporto che non limiti la vostra personalità. Chi è solo potrebbe sentirsi attratto da una persona conosciuta attraverso un interesse comune.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere meglio ciò che accade intorno a voi, ma non dovete assorbire ogni tensione come se fosse una responsabilità personale. Nel lavoro una capacità creativa o una particolare intuizione può diventare un vantaggio, soprattutto se riuscite a trasformarla in un progetto concreto. È importante credere maggiormente nelle vostre competenze e non aspettare sempre l’approvazione degli altri. In amore avete bisogno di delicatezza e partecipazione. Un rapporto può diventare più profondo attraverso una scelta condivisa, mentre i single dovrebbero dare spazio a una conoscenza che procede con naturalezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la determinazione vi aiuta a recuperare il controllo di una situazione che negli ultimi tempi vi ha creato qualche preoccupazione.