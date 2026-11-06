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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 novembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano una risorsa importante e possono aiutarvi anche a superare qualche difficoltà pratica. Venere sostiene il desiderio di armonia e rende più semplice avvicinare persone che condividono i vostri interessi. Nel lavoro una collaborazione può aprire prospettive interessanti, soprattutto se avete il coraggio di proporre un’idea personale. Non date troppo peso alle osservazioni di chi cerca soltanto di scoraggiarvi. In amore avete bisogno di ritrovare leggerezza e partecipazione: per i single possono esserci incontri promettenti, mentre le coppie possono riscoprire il piacere di fare progetti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 novembre 2026), le questioni economiche e professionali meritano un’attenzione particolare. Potreste essere alle prese con un pagamento atteso, una trattativa da rivedere o una richiesta che non ha ancora ricevuto la risposta desiderata. Non è il caso di scoraggiarsi, ma occorre essere precisi e verificare ogni dettaglio prima di assumere nuovi impegni. La vostra determinazione resta un punto di forza. In amore, invece, avete bisogno di lasciarvi alle spalle qualche sospetto. Le emozioni possono diventare più intense e un rapporto importante merita di essere vissuto senza continue prove di fiducia.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna la voglia di guardare lontano e di immaginare un futuro diverso. Novembre può rappresentare una fase di recupero, soprattutto per chi desidera rilanciare un progetto, cambiare ambiente o trovare nuove motivazioni professionali. Le ambizioni sono importanti, ma dovrete accompagnarle con scelte concrete e una buona organizzazione. In amore si riaccende il desiderio di condividere esperienze: non cercate soltanto una persona che vi attragga, ma qualcuno con cui costruire qualcosa. I single dovrebbero accettare gli inviti e non rinunciare alle occasioni di socialità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità continuano a essere numerose, ma avete le risorse per affrontarle con maggiore consapevolezza. Una questione familiare o personale può trovare una soluzione grazie a un atteggiamento più aperto e alla disponibilità di chi vi è vicino. Nel lavoro non sottovalutate i risultati già raggiunti: anche se manca ancora qualcosa per arrivare al traguardo, il percorso è più solido di quanto pensiate. In amore serve sincerità. Le coppie devono evitare di lasciare che le incombenze quotidiane prendano tutto lo spazio, mentre i single possono riscoprire il desiderio di mettersi in gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 novembre 2026), avete attraversato situazioni che hanno richiesto sacrifici, soprattutto sul piano pratico ed economico. Adesso è importante non perdere fiducia e individuare le soluzioni più efficaci per recuperare stabilità. Nel lavoro potreste dover riorganizzare un’attività o affrontare una spesa necessaria per portare avanti un progetto. Non lasciate che la stanchezza condizioni il rapporto con le persone care. In amore ci sono possibilità di recupero: dedicate più tempo alla relazione e non scaricate sul partner le frustrazioni accumulate altrove. Per i single, le amicizie possono favorire incontri interessanti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è una risorsa, ma in alcuni momenti rischia di rendervi troppo vulnerabili alle tensioni esterne. Nel lavoro cercate di mantenere la concentrazione e di non lasciarvi distrarre da preoccupazioni che non dipendono direttamente da voi. Un progetto può richiedere più tempo del previsto, ma non per questo dovete rinunciare alle vostre ambizioni. In amore è importante non rifugiarsi nei sogni quando c’è una questione concreta da affrontare. Le coppie possono ritrovare serenità attraverso un dialogo paziente, mentre i single dovrebbero distinguere una semplice attrazione da un interesse davvero promettente.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: torna la voglia di guardare lontano e di immaginare un futuro diverso.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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