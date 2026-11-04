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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 4 novembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 3 novembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 3 novembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di recuperare serenità vi porta a selezionare meglio le scelte da fare. Capitolo lavoro: potreste trovarvi a mediare tra esigenze differenti, ma sarà importante non sacrificare sempre le vostre per mantenere la pace. I single possono riscoprire interesse per qualcuno già presente nella propria cerchia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 novembre 2026), la vostra determinazione è forte e vi permette di affrontare questioni che altri preferirebbero evitare. Per quanto riguarda il lavoro, potete individuare un passaggio importante per il futuro.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di guardare oltre gli impegni abituali e di recuperare entusiasmo attraverso esperienze nuove. Chi sta pensando a un cambiamento dovrebbe iniziare a raccogliere informazioni e a costruire una prospettiva realistica. In amore la voglia di libertà non esclude il desiderio di condividere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità non mancano e potreste avere la sensazione di dover tenere sotto controllo troppe questioni contemporaneamente. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra affidabilità rappresenta un vantaggio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 3 novembre 2026), la voglia di indipendenza si accompagna a un forte desiderio di rinnovamento. Le idee non mancano, ma dovrete individuare quelle che meritano davvero il vostro tempo.

PESCI

Cari Pesci, la fantasia e l’intuito vi aiutano a immaginare nuove possibilità, ma adesso è importante trasformare almeno una parte dei vostri desideri in qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere soddisfazioni attraverso un’attività creativa.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la vostra determinazione è forte e vi permette di affrontare questioni che altri preferirebbero evitare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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