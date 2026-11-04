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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 novembre 2026

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 4 novembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 4 novembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco. Lavoro? Può arrivare il momento di avanzare una richiesta. Coraggio! Una buona idea ha bisogno anche di una strategia concreta. In amore cresce il desiderio di passione e di chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 novembre 2026), le questioni economiche e familiari occupano una parte importante dei vostri pensieri anche durante la gioranta di oggi. Capitolo lavoro: la costanza sarà premiata, anche se potreste dover rivedere un accordo o discutere una questione pratica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la comunicazione è il vostro punto di forza nel corso di questa giornata di novembre. In amore torna la voglia di divertirsi e di conoscere persone nuove: anche un’amicizia potrebbe assumere una sfumatura particolare… Le coppie hanno bisogno di ritrovare complicità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle delle persone che vi circondano. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile recuperare fiducia dopo una fase di incertezza, soprattutto se riuscirete a valorizzare un’esperienza maturata nel tempo.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 4 novembre 2026), avete bisogno di riconoscimenti e di occasioni nelle quali dimostrare il vostro valore. Capitolo lavoro: può emergere una possibilità di crescita, un incarico più interessante o un confronto con persone che possono aiutarvi a fare un passo avanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, è il momento di rivedere alcune abitudini e capire se il modo in cui state organizzando la vostra vita sia ancora adatto alle vostre necessità. Per quanto riguarda il lavoro, siete attenti, precisi e capaci di individuare gli errori prima degli altri, ma non dovete trasformare ogni dettaglio in una preoccupazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 NOVEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: avete voglia di rimettervi in gioco.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 2-8 NOVEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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